Оксана Смирнова
На сайте с 18 июня 2008
Кстати, кто не в курсе, мост от ХХС до Красного октября до 27-го ноября перекрыт, так что обходить от Кропоткинской надо по Большому Каменному
Очень здорово! Но кофе все же в мл, а не в гр (Капучино (200 гр.) — 200 рублей)
Очень классная мужская квартира! Неожиданно, что такая емкая и заполненная, обычно у ребят все куда более минималистично
Все правильно Виктор делает! Слишком многих детей встречается, которые не знают, откуда берется еда, что лежит у них на тарелке, что бывает еда вкуснее фастфуда.
Только в Лондоне с тобой вежливы и улыбаются все подряд, а в Москве за пределами песочницы как-то не очень ок себя чувствуешь.
Вроде девичий офис-то, но рога и оружие!
Приятно, что хоть иногда детьми занимаются не исключительно мамы.
А Дуза молодец - ребенок на плечах, рюкзак за спиной, но на платформе!!!
Живые цветы в доме - очень приятно. Хочется верить, что они не только в день съемки там появляются
Никто не любит Куйду. Хотя Лебедева я не люблю еще больше
девушка пиарится
неа, она искренне верит, что несет миру добро.
просто раньше она отрывалась на более интеллигентных людях (Комм, Новиков), но рано или поздно допросится - Лебедев лишь первая ласточка.
Анджелина!!!
мальчики забыли ;)
главное улыбаться самому
всегда
вам очень точно ответили. я в москве улыбалась всем - и в отчет, чаще всего, улыбались мне
а на меня чаще всего смотрят с подозрительным недоумением.
Это скорее в Европе и Америке так (ну исключая некоторые страны), не только в Лондоне.
В России люди сразу хватаются за сумку, даже когда к ним просто обращаешься на улице. К тем, кто улыбается, относятся с ещё большим подозрением.
Если бы знали, то многие из них стали бы вегетарианцами как минимум.
Самый вкусный кофе в Симачеве. 180 р. По утрам до 11 со скидкой — 100 р. В картонном стакане под хохлому.