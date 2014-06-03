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ОС

Оксана Смирнова

На сайте с 18 июня 2008

Комментарии38
Темы0
Посты2
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Где в Москве есть кофе дешевле 200 рублей?

Самый вкусный кофе в Симачеве. 180 р. По утрам до 11 со скидкой — 100 р. В картонном стакане под хохлому. 

Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы

Кстати, кто не в курсе, мост от ХХС до Красного октября до 27-го ноября перекрыт, так что обходить от Кропоткинской надо по Большому Каменному

Новое место: ресторан и кулинария DoDo

Очень здорово! Но кофе все же в мл, а не в гр (Капучино (200 гр.) — 200 рублей)

Квартира недели: Гоголевский бульвар

Очень классная мужская квартира! Неожиданно, что такая емкая и заполненная, обычно у ребят все куда более минималистично

Slow Food: Здоровое питание против фастфуда

Все правильно Виктор делает! Слишком многих детей встречается, которые не знают, откуда берется еда, что лежит у них на тарелке, что бывает еда вкуснее фастфуда.

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

Только в Лондоне с тобой вежливы и улыбаются все подряд, а в Москве за пределами песочницы как-то не очень ок себя чувствуешь.

Офис недели

Вроде девичий офис-то, но рога и оружие!

Молодые родители на Пикнике "Афиши"

Приятно, что хоть иногда детьми занимаются не исключительно мамы.
А Дуза молодец - ребенок на плечах, рюкзак за спиной, но на платформе!!!

Квартира недели: Костянский переулок

Живые цветы в доме - очень приятно. Хочется верить, что они не только в день съемки там появляются

Артемий Лебедев и «Афиша» поссорились из-за рецензии

Никто не любит Куйду. Хотя Лебедева я не люблю еще больше

Артемий Лебедев и «Афиша» поссорились из-за рецензии

девушка пиарится

Артемий Лебедев и «Афиша» поссорились из-за рецензии

неа, она искренне верит, что несет миру добро.

просто раньше она отрывалась на более интеллигентных людях (Комм, Новиков), но рано или поздно допросится - Лебедев лишь первая ласточка.

Молодые родители на Пикнике "Афиши"

Анджелина!!!

Офис недели

мальчики забыли ;)

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

главное улыбаться самому
всегда

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

вам очень точно ответили. я в москве улыбалась всем - и в отчет, чаще всего, улыбались мне

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

а на меня чаще всего смотрят с подозрительным недоумением.

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

Это скорее в Европе и Америке так (ну исключая некоторые страны), не только в Лондоне.

Лучший город на Земле: Почему стоит любить Москву?

В России люди сразу хватаются за сумку, даже когда к ним просто обращаешься на улице. К тем, кто улыбается, относятся с ещё большим подозрением.

Slow Food: Здоровое питание против фастфуда

Если бы знали, то многие из них стали бы вегетарианцами как минимум.

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