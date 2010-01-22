Daria Nguyen
На сайте с 19 июня 2008
манго
черешня
кофе
бакарди
я про вышеперечисленные хостелы, если что)
хочу во все места и сразу
это не фашисткая свастика, а буддистский символ. у него концы в противоположную сторону направлены.
ловите плюс из ханоя)
ахахах представила разговор за ужином: сынок, ты доел свои пальчики?
оранжевое месиво на 2 фотке просто адское Оо
Спасибо.
свастика она и есть свастика, и не зависимо в какую сторону направлена!
в обе бывает!
я в курсе, что "в обе бывает"
но от направления лучей зависит значение.
ну насколько я помню у всех культур и народов они бывают в разные стороны, а значение только хорошее.
движение, процветание и т.д.
Хаха. Я кстати шоколадку как раз из новогоднего подарка взяла)
И вафли тоже)
странно, что у него что-то от них осталось.
просто дед мороз подарил ему тонну подарков)
о! отлично.
пойду утилизовать остатки новогодних подарков младшего брата >:D