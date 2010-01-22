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DN

Daria Nguyen

На сайте с 19 июня 2008

Комментарии22
Темы0
Посты1
Коротко0
100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

о! отлично.
пойду утилизовать остатки новогодних подарков младшего брата >:D

Мужской или женский коктейль?

манго
черешня
кофе
бакарди

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии

я про вышеперечисленные хостелы, если что)

Недорогие отели в Италии, США, ЮАР и Японии

хочу во все места и сразу

Далат (Вьетнам)

это не фашисткая свастика, а буддистский символ. у него концы в противоположную сторону направлены.

Хой Ан, тихий уголок во Вьетнаме

ловите плюс из ханоя)

Хэллоуин от Bento

ахахах представила разговор за ужином: сынок, ты доел свои пальчики?

Хэллоуин от Bento

оранжевое месиво на 2 фотке просто адское Оо

Хой Ан, тихий уголок во Вьетнаме

Спасибо.

Далат (Вьетнам)

свастика она и есть свастика, и не зависимо в какую сторону направлена!
в обе бывает!

Далат (Вьетнам)

я в курсе, что "в обе бывает"
но от направления лучей зависит значение.

Далат (Вьетнам)

ну насколько я помню у всех культур и народов они бывают в разные стороны, а значение только хорошее.
движение, процветание и т.д.

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

Хаха. Я кстати шоколадку как раз из новогоднего подарка взяла)

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

И вафли тоже)

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

странно, что у него что-то от них осталось.

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

просто дед мороз подарил ему тонну подарков)