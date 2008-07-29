Ангелина
На сайте с 25 июня 2008
Проезд Художественного театра
на самом-то деле-это правда)хорошо написано
очень изменился камергерский.
Конечно,МХАТ,как стоял,так и стоит вечно(я надеюсь)ну и Педкнига тоже,как-то тмосфера изменилась что ли…
Кто бы мог подумать!
дада,мне тоже)
Только вот кажется,что в последнее время просто даже модно стало оставлять право выбора цены за клиентом-то Radiohead,то голландский ресторан..что-то тут дело нечисто:)
Кто бы мог подумать!
люди в некоторых страны постепенно переходят к утопическим идеалам, где миром правит ответственность и справедливость. И ведь не прогорают же!
Томас Мор предвидел это!
Кто бы мог подумать!
Мне кажется это кафе в Нью-Йорке от одного из создалей Google. Вроде, называется, Терабайт. Поправьте меня, если ошибаюсь.
а мне очень понравилась затея с оплатой счетов,главное,не прогареть)