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А

Ангелина

На сайте с 25 июня 2008

Комментарии5
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Кто бы мог подумать!

а мне очень понравилась затея с оплатой счетов,главное,не прогареть)

Проезд Художественного театра

на самом-то деле-это правда)хорошо написано

очень изменился камергерский.

Конечно,МХАТ,как стоял,так и стоит вечно(я надеюсь)ну и Педкнига тоже,как-то тмосфера изменилась что ли…

Кто бы мог подумать!

дада,мне тоже)

Только вот кажется,что в последнее время просто даже модно стало оставлять право выбора цены за клиентом-то Radiohead,то голландский ресторан..что-то тут дело нечисто:)

Кто бы мог подумать!

люди в некоторых страны постепенно переходят к утопическим идеалам, где миром правит ответственность и справедливость. И ведь не прогорают же!

Томас Мор предвидел это!

Кто бы мог подумать!

Мне кажется это кафе в Нью-Йорке от одного из создалей Google. Вроде, называется, Терабайт. Поправьте меня, если ошибаюсь.