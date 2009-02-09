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SS

sasha she

На сайте с 25 июня 2008

Комментарии11
Темы0
Посты2
Коротко0
Такая нежная брокколи!

"Как из чеснока сделать кашицу: режем чеснок на крупные кусочки, затем посыпаем солью. После этой процедуры плоской частью ножа нужно аккуратно раздавить кусочки в кашицу"
Ого, спасибо ))

Пищевые привычки – где моё, а где чужое?

мисо суп, мясная нарезка, все овощи, баунти,шоколадные конфеты, моцарелла, морс ягодный, светлое пиво, глазированные сырки, маасдам, виноград, салями, клубника.

и совсем не часто пельмени!

ням ням ням, что бы там не говорили про морковный сок)

В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ

в связи с переносом выходных дней расписание смещено

первый показ 3-го ноября!!!

9-Минутный финиш

маленький кусочек булочки, зато с веселящим газком) весело и вкусно)

9-Минутный финиш

:)))))

Пищевые привычки – где моё, а где чужое?

позитивный у вас список) только глазированных сырков я не любитель

Пищевые привычки – где моё, а где чужое?

даже с печенюшкой и клубнично- сгущеновареной начинкой?)))

Пищевые привычки – где моё, а где чужое?

особенно такие))))