sasha she
На сайте с 25 июня 2008
Пищевые привычки – где моё, а где чужое?
мисо суп, мясная нарезка, все овощи, баунти,шоколадные конфеты, моцарелла, морс ягодный, светлое пиво, глазированные сырки, маасдам, виноград, салями, клубника.
и совсем не часто пельмени!
ням ням ням, что бы там не говорили про морковный сок)
В КЛУБЕ А2 СТАРТОВАЛИ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ КИНОПОКАЗЫ
в связи с переносом выходных дней расписание смещено
первый показ 3-го ноября!!!
9-Минутный финиш
маленький кусочек булочки, зато с веселящим газком) весело и вкусно)
9-Минутный финиш
:)))))
Пищевые привычки – где моё, а где чужое?
позитивный у вас список) только глазированных сырков я не любитель
Пищевые привычки – где моё, а где чужое?
даже с печенюшкой и клубнично- сгущеновареной начинкой?)))
Пищевые привычки – где моё, а где чужое?
особенно такие))))
"Как из чеснока сделать кашицу: режем чеснок на крупные кусочки, затем посыпаем солью. После этой процедуры плоской частью ножа нужно аккуратно раздавить кусочки в кашицу"
Ого, спасибо ))