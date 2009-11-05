Сардиния – остров с характером Кто же из нас не мечтал отдохнуть на мягком золотистом песке, наблюдая за игрой волн и потягивая прохладный коктейль? Или занявшись увлекательным дайвингом, вдруг обнаружить останки затонувшего корабля.Возможно, помечтав, вы отодвинете глобус в сторону и подумаете:"Слишком далеко, слишком дорого." и будете неправы. Чтобы реализовать свои мечты, необязательно отправляться на другой...