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Э

Эн

На сайте с 9 ноября 2009

Комментарии25Темы4Посты1
Коротко0
Ресторан с настоящей русской кухней и атмосферой для иностранцев

Сами буквально вчера столкнулись с такой же проблемой: куда сводить иностранцев покушать. даже думала создать такой же вопрос)

в итоге проблема решилась сама собой, случайно увидели Харчевню Тарас Бульба

Очень приятное место,правда, с украинской кухней, но она не сильно отличается от русской. И у есть имеется меню практически нет всех языках

Где купить красивую тетрадь?

Посмотрите, может быть, тут что-то найдете. Уж больно они все красивые 

http://paperfan.ru/

Что привезти из России?

Большое спасибо за помощь! Французы остались довольны :)

Что читать в отпуске?

Брала с собой на отдых Моэма "Луна и грош", "Театр" и рассказы - отлично идет)

Помогите выбрать платье на выпускной!

Подскажите, где вы нашли такую красоту?)

Подскажите хорошее место для шашлыка

Митинский парк

Архангельское 

Кто куда на майские?

А я на Искью)

Кто где бегает? Давайте объединяться

Митинский парк)

Курсы. помогите советом пожалуйста

Насчет курсов английского

Из личного опыта знаю, что самое лучшее обучении - индивидуально с репетитором, намного эффективнее, чем учеба в группе. Уроки строются в соответствии с твоими предпочтениями, желаниями и уровнем, поэтому получишь намного больше)

А для закрепления результата - летние языковые школы в англоговорящих странах, если правильно подобрать поездку, то результат действительно ого-го))

В какой программе делать домашнее видео?

Мы в школе делали все проекты и видеоролики в Pinnacle и Corel, довольно удобные в пользовании, и есть практически все, что нужно

Corel можно скачать пробную версию на 30 дней

Кто где бегает? Давайте объединяться

во сколько?)

Кто где бегает? Давайте объединяться

Не страшно там?

Помогите выбрать платье на выпускной!

через группу вконтакте

Кто где бегает? Давайте объединяться

сейчас приболела, поэтому пока приостановила, а вообще, получается около 8 вечера)

Кто где бегает? Давайте объединяться

сейчас погода хорошая, много парочек гуляет, спортсменов много, если не совсем темно, то не страшно)

Что привезти из России?

так что подарили-то? расскажите, если не секрет

Что привезти из России?

у меня чемодан был доверху набит сувенирами :)

  • матрешку
  • расписную шкатулку
  • красную икру
  • водку
  • гжельский самовар с водкой
  • хохломские ложки
  • мед
  • коломенскую пастилу (которую только фабрике продают)
  • тульские пряники
  • развесные конфеты (мишки, стратосфера, аленка, грильяж и тп)
  • открытки с Москвой и всякие мелочи вроде магнитиков и брелоков
Что привезти из России?

у тебя пол франции знакомых? 

Что привезти из России?

знакомых много, но это все для одной семьи)

Ресторан с настоящей русской кухней и атмосферой для иностранцев

Тарас Бульба - вам повезло! Они давно уже испортились. Борщ похож на суп из пакета, в Оливье огурцов нет и тп

Курсы. помогите советом пожалуйста
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Курсы. помогите советом пожалуйста

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Курсы. помогите советом пожалуйста
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