Эн
На сайте с 9 ноября 2009
Посмотрите, может быть, тут что-то найдете. Уж больно они все красивые
Большое спасибо за помощь! Французы остались довольны :)
Брала с собой на отдых Моэма "Луна и грош", "Театр" и рассказы - отлично идет)
Подскажите, где вы нашли такую красоту?)
Митинский парк
Архангельское
А я на Искью)
Митинский парк)
Насчет курсов английского
Из личного опыта знаю, что самое лучшее обучении - индивидуально с репетитором, намного эффективнее, чем учеба в группе. Уроки строются в соответствии с твоими предпочтениями, желаниями и уровнем, поэтому получишь намного больше)
А для закрепления результата - летние языковые школы в англоговорящих странах, если правильно подобрать поездку, то результат действительно ого-го))
Мы в школе делали все проекты и видеоролики в Pinnacle и Corel, довольно удобные в пользовании, и есть практически все, что нужно
Corel можно скачать пробную версию на 30 дней
во сколько?)
Не страшно там?
через группу вконтакте
сейчас приболела, поэтому пока приостановила, а вообще, получается около 8 вечера)
сейчас погода хорошая, много парочек гуляет, спортсменов много, если не совсем темно, то не страшно)
так что подарили-то? расскажите, если не секрет
у меня чемодан был доверху набит сувенирами :)
- матрешку
- расписную шкатулку
- красную икру
- водку
- гжельский самовар с водкой
- хохломские ложки
- мед
- коломенскую пастилу (которую только фабрике продают)
- тульские пряники
- развесные конфеты (мишки, стратосфера, аленка, грильяж и тп)
- открытки с Москвой и всякие мелочи вроде магнитиков и брелоков
у тебя пол франции знакомых?
знакомых много, но это все для одной семьи)
Тарас Бульба - вам повезло! Они давно уже испортились. Борщ похож на суп из пакета, в Оливье огурцов нет и тп
Нажала "пожаловаться"
Сами буквально вчера столкнулись с такой же проблемой: куда сводить иностранцев покушать. даже думала создать такой же вопрос)
в итоге проблема решилась сама собой, случайно увидели Харчевню Тарас Бульба
Очень приятное место,правда, с украинской кухней, но она не сильно отличается от русской. И у есть имеется меню практически нет всех языках