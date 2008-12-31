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LM

На сайте с 18 июля 2008

Комментарии4
Темы0
Посты1
Коротко0
На пароме по Европе

А мы плавали по самым-самым дешевским билетам, даже без кают! Спали на лавках в спальниках! А еще замечательный способ перебираться на паромах - стопить дальнобойщиков, так перебрались из Дании в Германию - за паром ничо не платили да еще и хавали в ресторане со скидкой! Только вот щас со стопом както напряжно в Европе стало...

Стокгольм с изнанки

а еще в этих лавках с лакрицей полно других замечательных конфет, и если вы не будете мучаться потом угрызение совести, то можно нахаляву набивать ими корманы, только смотрите чтоб вас не запалили)
Да и мужики-шведы красавцы конечно, особенно для тех, кто предпочитает блондинов ;)

Стокгольм с изнанки

da eto tochno, wvedskie myzcini ewe kakie goryacie ^__^