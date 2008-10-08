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К

Кет

На сайте с 18 июля 2008

Комментарии8
Темы0
Посты1
Коротко0
ЛУЧШИЕ ВИДЕОПРОКАТЫ ПЕТЕРБУРГА

так-с,следующий трип в Питер уже распланирован.спасибо!!!!

Где купить чай «Пуэр»

ох,зачиталось…спасибо большое)

Люди на фейсконтроле

хотела бы почитать интервью с секьюрити Кризиса жанра…не шудьба мне пройти их фэйс..не шудьба)))

Проект ШУМ

печеньки!!!)))

спасибо.

Таллинн. Невозможно не влюбиться

Эх…Тааааллииииин….красные черепичные крыши,сероглазое строгое море и темное хмельное пиво….эээээх

5 Мест, без которых Берлин – не Берлин

боже!!!как же хочется в Берлин

Люди на фейсконтроле

а шЁ ты шЫпилявишь) зубы на Фэйсе выбили?)))))

Люди на фейсконтроле

ггг)))зубы на месте,секьюрити тоже(((

Люди на фейсконтроле

Кризис это лотерея)

такие еще странные вопросы задают)

Люди на фейсконтроле

при этом один мой знакомый проходит в кж в любом состоянии..

а вопросы какие к примеру? меня только спрашивали, придут ли позже мои друзья)))

Люди на фейсконтроле

тоже знаю двоих,они пройдут в любом)

и меня 2 раза выгоняли,все равно как то прохожу)притом в трезвом виде реже)

да этот вопрос про друзей или «а вы точно одна/одни?»..как будто все приходят по двое трое и ОБЯЗАТЕЛЬНО без друзей)

Люди на фейсконтроле

да, оч интересные ребята на входе. непонятен их принцип отбора))) пох, все равно он уже давно не такой как был 2 года назад