Кет
На сайте с 18 июля 2008
ох,зачиталось…спасибо большое)
хотела бы почитать интервью с секьюрити Кризиса жанра…не шудьба мне пройти их фэйс..не шудьба)))
печеньки!!!)))
спасибо.
Эх…Тааааллииииин….красные черепичные крыши,сероглазое строгое море и темное хмельное пиво….эээээх
боже!!!как же хочется в Берлин
а шЁ ты шЫпилявишь) зубы на Фэйсе выбили?)))))
ггг)))зубы на месте,секьюрити тоже(((
Кризис это лотерея)
такие еще странные вопросы задают)
при этом один мой знакомый проходит в кж в любом состоянии..
а вопросы какие к примеру? меня только спрашивали, придут ли позже мои друзья)))
тоже знаю двоих,они пройдут в любом)
и меня 2 раза выгоняли,все равно как то прохожу)притом в трезвом виде реже)
да этот вопрос про друзей или «а вы точно одна/одни?»..как будто все приходят по двое трое и ОБЯЗАТЕЛЬНО без друзей)
да, оч интересные ребята на входе. непонятен их принцип отбора))) пох, все равно он уже давно не такой как был 2 года назад
так-с,следующий трип в Питер уже распланирован.спасибо!!!!