bar812
На сайте с 17 ноября 2009
Замечательный коктейль-бар в Петербурге
Коктейли от 300 рублей (на одной из фотографий видно меню). Поверьте, это стоит того!
Замечательный коктейль-бар в Петербурге
Бар работает каждый день кроме понедельника с 18:00 и до последнего гостя.
28 ноября бару 812 исполняется 1 год. Мы ждем друзей и знакомых, что бы вместе отметить наш общий праздник. И не забывайте, мы всегда открыты новым знакомствам, и если вы дружелюбны и общительны, мы рады стать друзьями.
Бар работает каждый день кроме понедельника с 18:00 и до последнего гостя.
Жуковского, 11
28 ноября коктейль-бару 812 исполняется 1 год. Мы ждем друзей, знакомых, постоянных гостей и всех, кто хочет отметить этот праздник вместе с нами.
Ссылка на событие: http://www.lookatme.ru/cities/sankt-peterburg/events/85823