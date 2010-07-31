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Ruslan Khayrullin

На сайте с 17 ноября 2009

Комментарии29
Темы0
Посты1
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Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

Отличный пост

Pasta con gamberetti

Не называйте это пастой, приготовлено с нарушением всего, что можно!

Картофельное пюре по-итальянски

еще как вкусно, учитывая, что я готовлю пюре на Thermomix

Виноградные улитки

обожаю, а хруст раковинки...возбуждает аппетит еще больше.

Геотермальные источники Новой Зеландии

Hanmer Springs - фантастическое место

В Москве установили памятник пьянству за рулем

Памятник установили возле нашего дома, теперь я пью чаще...

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

А почему они нормальный логотип нигде не спиздели? Или рейдерским захватом присвоили себе. Эх сомсем обленились...

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

SUCHI.RU
2014

Отстраненный взгляд Москвы

интеллигентную, талантливую, думающую и очень красивую, приятную девушку

Отстраненный взгляд Москвы

ох, мадмуазель, а вы намного глупее, чем кажетесь на фотографии. фанатка тульских пряников?

Отстраненный взгляд Москвы

спасибо на добрым слове)
интересно, а что вы разглядели на фотографии?)

Отстраненный взгляд Москвы

спасибо. жаль, что не оправдала ваших ожиданий

Отстраненный взгляд Москвы

а нужно ли? я вообще-то ничего не ожидал, я и сейчас думаю, что молодец. только пост явно не из лучших, он вообще не из нужных, согласись...

Отстраненный взгляд Москвы

почему-то бы не делиться тем, что внутри? зачем нужны ограничения?

Отстраненный взгляд Москвы

ты права, ограничения ни к чему. но в данном случае, не поняв и не прочувствовав душу москвы и москвичей, не полюбив этот город всей душой, ты пытаешься размышлять о нём не в том ключе. а это ни есть гуд.

Отстраненный взгляд Москвы

а почему я не могу писать от себя?) что мне мешает выражать свою точку зрения, м?) это мой взгляд. я же не мешаю вам высказывать мнение по поводу моего поста)

Отстраненный взгляд Москвы

а чем ты собственно сейчас занимаешься? выгораживаешь свой пост...

Отстраненный взгляд Москвы

нет, вы ошиблись)
я лишь пытаюсь, чтобы вы не пытались навязывать своего собственного видения мир. если вы боитесь выражать свою точку зрения, то это ваше дело. а я пишу то, что считаю нужным. и вряд ли мне стоит говорить, что мне писать, а что нет. это решаю только я)

Отстраненный взгляд Москвы

ты пытаешься оправдаться, значит сама не чувствуешь правоты своих слов.

Отстраненный взгляд Москвы

ок, пусть так)

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

Уууууха-ха-ха-ха-ха! Ой, посмеялся от души!

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

Вы только что попали на огромные авторские))

В Москве установили памятник пьянству за рулем

сочувствую)

Pasta con gamberetti

Даже если б их вообще никак не готовили, любые макаронные изделия - это паста

Pasta con gamberetti

Пока их не сварят и не испортят...

Pasta con gamberetti

а что нарушено?

Pasta con gamberetti

да ладно вам!!!

Pasta con gamberetti

Согласна Расскажите как испортить? Ни разу не получалось...а иногда так хочется!!!!

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