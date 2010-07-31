Ruslan Khayrullin
На сайте с 17 ноября 2009
Не называйте это пастой, приготовлено с нарушением всего, что можно!
еще как вкусно, учитывая, что я готовлю пюре на Thermomix
обожаю, а хруст раковинки...возбуждает аппетит еще больше.
Hanmer Springs - фантастическое место
Памятник установили возле нашего дома, теперь я пью чаще...
А почему они нормальный логотип нигде не спиздели? Или рейдерским захватом присвоили себе. Эх сомсем обленились...
SUCHI.RU
2014
интеллигентную, талантливую, думающую и очень красивую, приятную девушку
ох, мадмуазель, а вы намного глупее, чем кажетесь на фотографии. фанатка тульских пряников?
спасибо на добрым слове)
интересно, а что вы разглядели на фотографии?)
спасибо. жаль, что не оправдала ваших ожиданий
а нужно ли? я вообще-то ничего не ожидал, я и сейчас думаю, что молодец. только пост явно не из лучших, он вообще не из нужных, согласись...
почему-то бы не делиться тем, что внутри? зачем нужны ограничения?
ты права, ограничения ни к чему. но в данном случае, не поняв и не прочувствовав душу москвы и москвичей, не полюбив этот город всей душой, ты пытаешься размышлять о нём не в том ключе. а это ни есть гуд.
а почему я не могу писать от себя?) что мне мешает выражать свою точку зрения, м?) это мой взгляд. я же не мешаю вам высказывать мнение по поводу моего поста)
а чем ты собственно сейчас занимаешься? выгораживаешь свой пост...
нет, вы ошиблись)
я лишь пытаюсь, чтобы вы не пытались навязывать своего собственного видения мир. если вы боитесь выражать свою точку зрения, то это ваше дело. а я пишу то, что считаю нужным. и вряд ли мне стоит говорить, что мне писать, а что нет. это решаю только я)
ты пытаешься оправдаться, значит сама не чувствуешь правоты своих слов.
ок, пусть так)
Уууууха-ха-ха-ха-ха! Ой, посмеялся от души!
Вы только что попали на огромные авторские))
Даже если б их вообще никак не готовили, любые макаронные изделия - это паста
Пока их не сварят и не испортят...
а что нарушено?
да ладно вам!!!
Согласна Расскажите как испортить? Ни разу не получалось...а иногда так хочется!!!!
Отличный пост