Oxana kripinevich
На сайте с 20 июля 2008
Очень понравились!!!Не передать словами вкус!!!
Спасибо вам за рецепт!
Приготовила вот на днях,понравились,но показались твердыми. Надо наверное добавлять в этот рецепт разрыхлитель.
Я к Новому Году обязательно испеку)Спасибо!
вы как испечете,то отпишите))очень интересно)
спасибо за плюсы,минусы.рада,что кому то понравилось.
но вы такие умники тут сидите,вам бы главное что то исправить,найти хоть что нибудь неправильное.а вы за собой последите)какие вы грамотные в своих других комментариях!
и вообще, причем тут то,что вы пишете о правилах провописания? это не раздел русского зыка и литературы,а раздел выпечки,и я считаю,что отписывать тут нужно именно по данной теме.
благодарю вас за урок правописание)
ваш комментарий очень в тему здесь
да да правильно!немного соль чувствуется)
это сливочное печенье тает во рту,похоже ,если вы пробовали конечно, на печенье из старбакс,его раньше продавали там год назад где то. стоило по моему 35 рублей в упаковке 2 штучки,потом перестали выпускать,а сейчас вернули но правда две маленькие печенки стоят 80 рублей.
испекла... разочарована... почему-то горчит, грешу на масло, мама-на сахарную пудру...
Честно: задолбалась делать из теста печеньки, оно у меня прям песочным вышло, я ели сердечки слепила...
Все было бы хорошо, печеньки во рту тают, но горчат, их даже варенье не спасло: завтра пойду кормить уток
пожалейте птичек!!!
вы правы, но для скорее декоративные, чем съедобные.
может стоило чуть меньше держать в духовке.
Я думаю,что в рецепте имелся ввиду 1ч.л. ванильного сахара, а не ванилина. Из-за такого кол-ва ванилина появляется горечь безусловно.
не понравился.
тесто как для блинов.
думаю песочное или слоеное было бы лучше.