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Oxana kripinevich

На сайте с 20 июля 2008

Комментарии9
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Посты1
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It's just very very berry

не понравился.
тесто как для блинов.
думаю песочное или слоеное было бы лучше.

Булочки с корицей

Очень понравились!!!Не передать словами вкус!!!
Спасибо вам за рецепт!

Имбирный пряник

Приготовила вот на днях,понравились,но показались твердыми. Надо наверное добавлять в этот рецепт разрыхлитель.

Имбирный пряник

Я к Новому Году обязательно испеку)Спасибо!

Scottish Shortbread Cookies

вы как испечете,то отпишите))очень интересно)

Scottish Shortbread Cookies

спасибо за плюсы,минусы.рада,что кому то понравилось.
но вы такие умники тут сидите,вам бы главное что то исправить,найти хоть что нибудь неправильное.а вы за собой последите)какие вы грамотные в своих других комментариях!
и вообще, причем тут то,что вы пишете о правилах провописания? это не раздел русского зыка и литературы,а раздел выпечки,и я считаю,что отписывать тут нужно именно по данной теме.

Scottish Shortbread Cookies

благодарю вас за урок правописание)
ваш комментарий очень в тему здесь

Scottish Shortbread Cookies

да да правильно!немного соль чувствуется)

Scottish Shortbread Cookies

это сливочное печенье тает во рту,похоже ,если вы пробовали конечно, на печенье из старбакс,его раньше продавали там год назад где то. стоило по моему 35 рублей в упаковке 2 штучки,потом перестали выпускать,а сейчас вернули но правда две маленькие печенки стоят 80 рублей.

Scottish Shortbread Cookies
комментарий удалён
Scottish Shortbread Cookies

испекла... разочарована... почему-то горчит, грешу на масло, мама-на сахарную пудру...
Честно: задолбалась делать из теста печеньки, оно у меня прям песочным вышло, я ели сердечки слепила...
Все было бы хорошо, печеньки во рту тают, но горчат, их даже варенье не спасло: завтра пойду кормить уток

Scottish Shortbread Cookies

пожалейте птичек!!!

Имбирный пряник

вы правы, но для скорее декоративные, чем съедобные.
может стоило чуть меньше держать в духовке.

Scottish Shortbread Cookies

Я думаю,что в рецепте имелся ввиду 1ч.л. ванильного сахара, а не ванилина. Из-за такого кол-ва ванилина появляется горечь безусловно.