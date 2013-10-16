iikagen .
На сайте с 21 июля 2008
Жаль, что способность внимательно читать статьи, похоже, окончательно утрачена. Речь идет не об отличии цен на вещи, купленных в интернет-магазинах и в оффлайн-магазинах, речь идет о подделках, ага
Пашин текст (хороший, кстати, текст) чуть менее чем полностью насыщен name dropping'ом шведских брендов - Acne, Filippa K, H&M, COS, Cheap Monday, Henrik Vibskov. Так вот вам пример - в стокгольмском магазине Nitty Gritty все (и покупатели и продавцы) тоже выглядят как инкубаторские, что твой FOTT. Посетители мультибрендового Weekdays неотличимы от завсегдатаев корнеров Trends Brands Eat My Pants и Code7 в "Цветном". Нет в этом ничего страшного; почему нам непременно нужен свой особенный путь с блекджеком и шлюхами? Кемска волость? Да понять его, надёжа-царь, немудрено: они Кемскую волость требуют. Воевали, говорят, так подай ее сюда!
еще осенью магазины DKNY и Zadig & Voltaire открываются, например
интересный обзор, разве что диапазоны зарплат указаны странные. скажем, бренд-менеджер в Москве может зарабатывать существенно больше чем 100к
менеджмент клуба должен был быть готов к такому развитию событий. если конечно у них не амнезия и они помнят, что творилось на первых Faces&Laces и на первой ночи музеев на Винзаводе. недостаток образования и избыток свободного времени всегда дают именно такие результаты
ох, я не слишком визуальный человек и с изображениями плохо обращаюсь, извините
там внизу ссылки на пару карт есть, если наглядность нужна
note владельцам дисконтных карт Diesel - не выкидывайте карточки пока, по ним можно будет получить скидку в магазинах Chevignon
сейчас бразильско-бельгийский концерн InBev (владельцы брендов Stella Artois, Beck, Leffe и еще примерно 200 марок пива) покупает Anheuser-Busch (владельца бренда Budweiser) за $50 млрд. скоро всё будет разливаться на одних и тех же производственных линиях :-) да здравствуют транснациональные корпорации!!!
вставьте картинки в пост и будет очень здорово.
Так нам-то пофигу, о чём Вы пытаетесь вести речь.
Мы же понимаем, что все Ваши речи направлены в пользу Вашего ссаного ритэйла, в котором никогда нет ни нормальных цветов, ни моделей.
Один слив для колхозников. Так тут их мало. Надо знать, куда суётесь. Это Вам не Московский Комсомолец.
А Вас, как пиарщика или сммщика, за такую работу с негативом пороть надо.
С уважением, читатели.
спасибо за Ваш отзыв! Я не пиарщик, не ссмщик, не имею отношения к появлению этого материала, не считаю Вас "колхозником / колхозницей", не сравниваю The Village с "Московским Комсомольцем", не называю Вас "ссаным покупателем" - все Ваши термины и вправду удивительны.
Я всего лишь указал, что проблема разницы цен чуть сложнее, чем может показаться людям, живущим в прекрасном новом мире где нет ни границ, ни барьеров, ни аренды, где обувь можно померять прямо в Интернете и происходит еще множество чудес.
На здоровье! Обувь можно дома померить, заказав несколько пар того, что нужно, а не того говна, которое вы возите в свой чудесный мир с целью продать его аборигенам втридорога.
А что, американские магазины, которые продают товар втридешево, уже стали отправлять несколько размеров на выбор совершенно бесплатно и забирают неподошедшие размеры и отправляют обратно в волшебную Америку? Не знал, правда, отстал от жизни. Ну ничего, скоро наверное можно будет "торренты скачать Allen Edmonds бесплатно без регистрации"
Отправляется назад все за копейки и далеко не всегда это нужно.
В любом случае это дешевле, чем оплачивать зарплату местным дебилам, у которых в ассортименте только картинки и какая-то вялая ссанина на полках.
Все, спасибо за разъяснения, теперь всем стало понятно, как нужно жить - заказываешь несколько разных размеров, они чудесным образом все подходят, так что далеко не всегда нужно их отправлять обратно и счастливый гуляешь в обуви разных размеров по Интернету. Главное - почаще употреблять слова вроде "дебилы" и "ссанина" - и тогда все будет хорошо!
Вы думаете, что у Вас на этом сайте есть шанс блеснуть интеллектом и убедить кого-то в своей правоте?
Вы тут никому не интересны.
Если это неправда, вы это пытались оспорить с автором/изданием? Не могу поверить, что ваш PR-отдел не знает об этой статье - материал прошлогодний. И расскажите нам тогда, почему это случилось на самом деле?
И про маржу - правда 30%?)) Вот просто: да, нет, не знаю/не скажу.
Кстати, некоторые обувные магазины действительно присылают на всякий случай по паре "соседних" размеров. Правда, это сегмент премиум (действительно премиум, а не Тимберы, которые во всем мире обычный бренд, а у нас из-за цен сравним с премиумом). Называть магазин не буду, чтобы не сочли рекламой
аххахахаха
"Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!"
а где же "ссанина" и "дебилы", которые тут всем интересны??
Что оспорить? Слухи? Похоже, что с практикой российской журналистики и судопроизводства вы знакомы так же, как и с розничной торговлей.
Кстати, в материале пишут про прибыль в 30%, вы справшиваете про маржу? Вы в курсе, что это разные вещи? И прибыль бывает разная - валовая, до налогов, после налогов. И в процентах от чего Вы хотите цифру.
В общем, в среднем по отрасли ответ такой: маржа - выше 30%, прибыль - существенно ниже, особенно прибыль после налогов. Но Вы ведь даже не поймете, в % от чего, вот в чем беда ((
Ок, переформулируем вопрос - что у вас было с Guess?
Конечно, мы не поймем. Мы ведь тут все дураки, а вы - самые умные. Поэтому у вас в магазинах цены, по которым мы не хотим у вас покупать. И передергивания как раз у вас. "Вы не поймете, маржа, прибыль". Вы так и не объяснили, почему ваши цены существенно выше европейских, вы не ответили на вопрос про TopShop и про НДС в Европе. Я очень рад за вашу корпоративную приверженность и тому, что вы защищаете своих начальников, но, признайтесь, что вы сами прекрасно все понимаете и много чего нам не договариваете. Только прошу вас понять одно - монополистическое положение, которым по разным причинам пользуются здесь некоторые дистрибуторы - не навсегда.
Короче, вы имеет полное право вести здесь свой бизнес, как хотите. Но мы также имеем полное право не покупать у вас товары. dixi
ЗЫ А про отношение к потребителям имхо многим здесь стало понятно.
скажите, на какой именно Ваш вопрос я не ответил?
- НДС в Европе есть, и в том числе поэтому розничные цены в Европе выше, чем в США (написал в ветке выше)
- в TopShop - зайдите в магазины в UK и в России и сравните цены, пожалуйста, прошу Вас, иначе Вы выглядите очень глупо
- маржа и прибыль - действительно разные вещи, честно! я здесь совершенно не причем, как и мои руководители, так устроено, ну правда же! Вы спросили, я ответил даже подробнее - маржа выше, чем 30%, прибыль - существенно ниже. Вы так, впрочем, и не уточнили, от чего именно Вам нужны проценты )
Я защищаю здравый смысл и борюсь с невежеством, вот и все. Я здесь не навсегда, Вы, впрочем, тоже, а вот здравый смысл - навсегда.
Наше отношение к потребителям - вот это действительно важно, именно поэтому Вы приходите мерять ботинки в магазины брендов, покупаете товары в интернет-магазинах брендов, а не на рынках (надеюсь). Поймите, что нет никакого противостояния между интернет-продажами и оффлайном, главное - трезво оценивать возможности того и другого.
Удачи!
Вы так и не объяснили столь существенную разницу цен (попробуйте по пунктам, а не общие слова про комплекс российских факторов, выше я перечислил вопросы - по какой цене закупаете, сколько платите на таможне, в чем заключается админ.давление (конкретно) - мы уж постараемся понять)
Почему во всех ваших точках цены одинаковые, хотя эти точки находятся в торг.центрах с разной арендной платой
Вы не сказали ничего про то, что и почему у вас случилось с Guess
уважаемый, а о какой именно марже Вы говорите? ведь действительно, маржа бывает разной (валовая, по чистой прибыли, операционной прибыли). я вот читая всю переписку, когда стал вопрос о марже, то сразу подумал о марже по чистой прибыли. кстати, думаю Коммерс тоже ее приводит. более того, думаю, Коммерс - издание, у которого с репутацией получше, чем у МНОГИХ других изданий в России, а слова "ходили слухи" в Коммерсе читати, как правило, интерпретируют как "все на рынке об этом говорят, но никто публично не хочет портить карму")))
и перестаньте уже увиливать от вопросов. было бы проще (и для вашей репутации менее болезненно) вообще перестать отвечать после где-то 5 ответа. вы себя загоняете в угол, и все наносите все больший вред репутации вашей компании
Уважаемый Иван, мне очень сложно заранее догадаться, о чем Вы подумали, правда. Пока что репутации комментаторов сильно вредит их неспособность корректно сформулировать хотя бы один вопрос.
"Маржа по чистой прибыли" - бессмысленное сочетание. Маржа - разница между себестоимостью товара и розничной ценой. Прибыль - маржа минус операционные расходы (до уплаты налогов или после уплаты соответственно). Если Вы и вправду не понимаете разницы, то я умываю руки.
Пункты были Вам перечислены неоднократно, Вы продолжаете упорствовать, отказываясь даже признать разницу между прибылью и маржой и не объясняя в процентах от чего Вы хотите ее посчитать.
Хорошо, давайте сделаем еще одно усилие. На уровне простой арифметики:
- Например средняя цена абстрактного свитера в Европе - 80 евро (абстрагируйтесь, пожалуйста, от конкретных брендов на секунду). Цена - средняя за сезон, с учетом скидок в период распродаж (да, жадные ритейлеры и здесь и там проводят распродажи, дают скидку, вот какие негодяи!)
- Цена в России - +25% = 100 евро
- Выручка ритейлера = 100 евро - НДС = 84,74
- Себестоимость свитера у поставщика - 22 евро
- Доставка, таможня, страхование груза - +25%, с учетом доставки в РФ себестоимость свитера - 27,5 евро (внутри Евросоюза нет таможенных границ, если Вы в очередной раз забыли)
- Маржа - (84,74 - 27,5) / 27,5 = 58%
- Расходы на аренду - 23% (в среднем, варьируется, в расчете используется средневзвешенная величина, иначе согласно Вашему предположению цены в каждом магазине отличались бы друг от друга, слава Богу в реальном мире этого не происходит). Торговые площади в России обходятся относительно дороже, чем в Европе, за счет нехватки предложения коммерческой недвижимости (строят мало и дорого, выручки с квадратного метра - меньше, потому что все приходят в магазин как в шоу-рум померить ^__^)
- Расходы на персонал магазина - 14% с учетом налогов, отчислений в социальные фонды и прочее. Цифра тоже выше, чем в Европе - в России магазины открыты в воскресенье и работают с 10 до 23, а не закрываются в 6 часов, так что персонала требуется больше, больше необходимый документооборот и сопровождение
- Реклама/маркетинг - примерно 6%, чуть выше чем в Европе из-за зарегулированности рекламного рынка и нехватки предложения рекламных поверхностей
- Амортизация ремонта магазина и оборудования - 2%
- Прочие расходы - инкассация, процессинг банковских карт, аренда офиса, брак, возвраты, обесценение остатков товара по окончании сезона - 8% - офисы дороже чем в Европе, банковские услуги дороже, и требуется в два раза больше бухгалтеров и юристов из-за объема документооборота
Итого прибыль до налога - 5%
Guess в какой-то момент принял решение, что сможет более эффективно работать на рынке самостоятельно - как и Prada, Inditex и ряд других брендов. Правда для того, чтобы бренд вышел на необходимый масштаб потребовалось много лет работы тех самых дистрибьюторов по развитию бренда на рынке, открытию магазинов, увеличению brand awareness. Никакой трагедии в этом нет, нормальный процесс, увы, никаких скандалов-интриг-расследований.
Я отдаю себе отчет, что это самый большой комментарий когда-либо написанный на The Village и в ответ я не получу ничего, кроме потоков "ссанины", но я по крайней мере попытался.
Очень интересно, большое спасибо. Подробно и все такое.
Но сразу возражение к первому же пункту "Цена в России +25%"
Я вот вам могу что угодно дать на отсечение, но как раз свитера в России стоят разика эдак в 1,5-2 дороже, а не всего на 25%.
Если бы на 25% - никто бы не заморачивался с инетом. Конкретно - свитер Marc O'Polo (кстати, тоже "ваша" марка). Сравнивал в Мск и Берлине, в каком-то ТЦ на Фридрихштрассе (самый центровой центр) и НЕ в распродажу.
Второй пример ботинки Timberland - разница больше 40%. Германия http://www.timberland-shop.de/suche?s1=2204R&s2=&s3=GT&s4=Scramble&s5=FTP&anzParam=5 129,9 евро (5650), у вас - 7950. Итого 41%
По поводу расходов на аренду в Мск - согласен лишь отчасти. Да, у нас есть такие проблемы. Но дороже чем в Париже, Лондоне, Нью-Йорке? Come on)) И в других городах России - что, тоже дороже, чем в Европе или Штатах аренда?)))
И кстати, у меня большие подозрения, что если бы местные независимые дистрибуторы могли распространять продукцию, на которую эксклюзивные права только у вас (еще один вопрос), это привело бы к снижению конечной цены.
Еще один пункт - почему не озаботитесь строительством аутлета? Другие марки почему-то заморачиваются такой "чушью". Рискну предположить - мы монополисты, альтернативы нет, берут и так, т.е. на фига париться. Так?
Еще один пункт - почему не продавать официально через инет, как делают оф.дистрибуторы в США и Европе? На том же немецком сайте можно заказать ботинки с бесплатной доставкой по Германии DHL при сумме заказа от 99 евро. У вас почему-то такого нет. Или это тоже ооооочень сложно сделать? Даже российского оф.сайта нет - тоже очень сложно?)))
И кстати, насчет расходов на персонал, работающий с 10 до 23, а в Европе до 6.
Про "до 6" это далеко не везде, не надо мне сказки рассказывать. Много где в Европе ТЦ работают с 10 до 20.00. И почему-то я подозреваю, что зарплатки у наших и тамошних продавцов за 1 час работы - тоже несопоставимы - не в нашу сторону. Но это надо ваших продавцов спрашивать - а кто ж расколется?))
наконец-то, что-то похожее на более-менее серьезную дискуссию
price-premium - варьируется, я вам назвал средний параметр по отрасли. Желтый ботинок TBL в UK стоит 160 фунтов - http://www.timberlandonline.co.uk/en/men-footwear-boots/ - 8250 руб., в РФ - на 25% дороже
Аутлеты давно работают уже - Outlet Village Белая Дача, в Мытищах, в СПб. Официальный сайт в России - есть, в Google - вторая ссылка по запросу, поищите, не ленитесь.
Аренда - в Москве в среднем выше чем в Лондоне/Париже/Нью-Йорке, на Столешниковом переулке или Тверской - выше, чем на Бонд-Стрит или Елисейских полях, в Екатеринбурге - выше, чем в Дюссельдорфе, в Сочи - выше, чем в Майами, во Казани - выше чем в Дрездене. Кроме того, выручки с квадратного метра у нас в среднем ниже, так что аренды составляет бОльший процент от выручки.
Подозрения - отправляйте туда же, куда и слухи, раз уж настроились на серьезный разговор.
Через интернет в России многие бренды можно купить официально в нескольких российских интернет-магазинах. Если интересно - пришлю адреса в личные сообщения, если Вам оооочень сложно поискать
То есть разницу между "везде с 10 до 23 семь дней в неделю" до "кое-где с 11 до 18 шесть дней в неделю" Вы совсем не видите? жаль, что Вы опять вернулись к троллингу (( Я надеюсь Вы не забыли, что я Вам писал выше про офисный персонал, сопровождающий бизнес - его тоже требуется больше из-за адской отчетности.
Расходы на персонал - это не только "зарплатка", это еще социальные налоги, рекрутинг, и прочее. Я готов утверждать, что чистая зарплата торгового персонала в Москве/Санкт-Петербурге/Екатеринбурге не ниже, чем зарплата в Испании, Португалии, Греции и еще ряде стран Европы.
Замечательно - я вам дал уже и конкретный пример с разницей в 40%, а вы все равно пытаетесь найти частности))) И почему Британия? Специально выбрали самую дорогую (кроме Норвегии) страну? В Британии цены на многие товары выше - так там, извините, и уровень доходов на порядок выше, чем у нас. Какая средняя з/п в РФ/Мск и UK/Лондоне или например средний доход на душу населения? Вот-вот. Поэтому давать британский пример считаю некорректным.
Насчет аренды - а магазины ваши вот только в Столешниковом и на Тверской находятся? И я могу ошибаться, но закладывать в общую конечную стоимость аренднуб ставку по максимальным показателям, как-то не consumer friendly. Если делать точки не в Столешниковом, а хотя бы на м.Аэропорт или ВДНХ, люди к вам больше потянутся, поверьте))
"Подозреваю, что" - это как бы фигура речи, а на самом деле вопрос, на который бы хотелось получить подробный ответ. Ок, задам прямой вопрос - вы же монополист на эти бренды, так? "да или нет"? ))
Ссылочку на росс.оф.сайт TMB можно? И на инет-магазины? Вы же тут не только для меня "распинаетесь".
Про график работы магазинов вы тоже как-то изящно обошли вниманием))))
И вопрос к присутствующим - кто был в этих аутлетах? Какие там цены?
я сказал не "кое-где с 11 до 18", а "с 10 до 20" - вы опять передергиваете.
А насчет соц.отчислений у нас и в Европе - то есть в европе соц.отчисления ниже? ага-ага
Отлично у вас получается - цены сравниваете с Англией, а зарплаты с кризисными и довольно бедными Португалией и Грецией))))
по крайней мере Вы наконец стали понимать, почему в разных странах разные цены, свою миссию считаю успешной
ссылку на сайт и интернет-магазины отправил в личные сообщения, чтобы не сочли за рекламу
Я вам привел пример модели из ассортимента, которая продается миллионами пар. UK - часть Европы, надеюсь хоть с географией Вы спорить не будете, хотя не уверен
В Швеции, Норвегии, Дании - цены еще выше, отправляйтесь туда вести праведный бой за "справедливые цены"
Аренда и торговых центрах очень высокая - Европейский и Метрополис в два-два с половиной раза "дороже", чем например парижский ТЦ Quatre Tempes в Дефансе. Не предлагайте нам открываться на рынке Коньково, спасибо.
Даже в региональных МЕГАх, например, ставки аренды выше $1000 за кв.м в год
ок, давайте сравним с Англией
социальный налог в UK уплачиваемый работодателем - 12,8% от зарплаты. в РФ суммарные платежи работодателя в социальные фонды - 26%
продемонстрируйте, в каких областях Вам еще не хватает информации
"по крайней мере Вы наконец стали понимать, почему в разных странах разные цены, свою миссию считаю успешной"
Слушайте, ваша спесь уже достала. Во-первых, это я и без вашего снобского "ликбеза" прекрасно знаю. Поверьте)) Если вы считаете тут себя самым умным - ок, продолжайте так считать, и пойте песни про то, какие вы белые и пушистые и просто вынуждены со слезами на глазах ставить цены, выше, чем где бы то ни было.
Ваше отношение к потребителям уже давно всем понятно. Очень надеюсь, что не все сотрудники компании ДжамильКо так же относятся к потребителям.
Во-вторых, вы не отвечаете на прямые вопросы и постоянно передергиваете - цены из Англии, з/п с Португалией. Как только вас прижимают к стенке - вы просто уходите от ответа или даете информацию, которую сложно проверить или сопоставить с Россией (какая з/п и отчисления на персонал в России и например в Германии).
В-третьих, ответ по Guess написан пресс-релизным, ничего не говорящим языком - "компания решила сама развиваться". Ага, вот просто так решила, от сырости. Вдруг, внезапно. Причина не названа, извините. Низачот.
И последнее (поскольку тема уже ушла вниз и у меня подозрения, что очень мало людей это все продолжает читать, а я этот разговор затеял именно для читателей Village). Я вам еще раз повторяю - вы можете сколько угодно жаловаться на всевозможные издержки, но западные компании все чаще предпочитают здесь работать без посредников, вроде вас, что нередко отражается на конечной цене.
Локализация, другие сегменты, продуктовые сети и все такое - это отговорки для бедных. В каждой отрасли рынка свои проблемы. Ритейлер ОБЯЗАН их решать в интересах потребителей. Еще раз - в интересах потребителей. Есть "Перекресток" и есть "Ашан" - работают в одном сегменте, только в "Перекресток" я не пойду, потому что у них выше цены и хуже ассортимент. До того, как пришел Ашан, тут были только "перекрестки" и "пятерочки", которые тоже нам доказывали, что вот ну никак нельзя по-другому - законы, пошлины, издержки и пр. Пришел Ашан - всё, привет, куда-то подевались все эти причины. Вдруг РЕЗКО выяснилось, что можно делать и цены низкие, и ассортимент хороший. То же самое с Ikea (которую сюда кстати оооочень долго не хотели пускать, а потом трясли с нее большие бабки за входной билет (это общеизвестный опубликованный факт, никакого инсайда) - понимали, что когда она придет, местным товарищам это не понравится.
Я очень надеюсь, что с течением времени все больше иностранных марок будет работать здесь напрямую. И оставляю за собой право обратиться в головной Timberland, в customer services, чтобы они, а не вы, объяснили мне разницу в ценах. Не волнуйтесь, я про наш диалог им рассказывть не буду.
ЗЫ За ссылки спасибо, только ссылки это весьма интересные - на ламоду и бутик.ру. Т.е. это официальные инет-магазины тимбера - оочень интересно? Третий сайт некой ООО "ЛВБ"? Кто это? Вы это http://www.lvbco.ru/timberland/collections/zhenskaya-kollektsiya/catalog/#item_timberland-parka называете официальным сайтом? Прекрасный официальный сайт, угу. Почему нет сайта www.timberland.com/ru? Почему надо все делать изподвыподверта? На каких основаниях у ДжамильКо строятся отношения с этими компаниями?
Про Швецию и Норвегию не скажу, не был. В Дании цены на шмотки чуть выше чем в Берлине, примерно такие как в Амстере. Не надо тут заливать. Осенняя, довольно теплая куртка Cos - 150 евро НЕ на распродаже. Представляю, сколько она бы стоила здесь.
Резюмируя - Вы получили все подробные цифры, не смогли в них разобраться, даже в отчислениях в социальные фонды в UK и России, в марже, в прибыли, в аренде, да ни в чем вообще, не смогли найти сайт (второй по запросу в Google), не смогли найти интернет-магазины, просто кошмар какой-то (
Ситуация удручающая.
На сайте ЛВБ все подробно написано в разделе "О компании", почему Вы просто не можете прочитать? Почему?
La Moda и Butik - партнеры официального дистрибьютора марки в России, реализующие продукцию в сети Интернет.
Я все понял, на самом деле Вам не нужна информация, Вам нужны "скандалы-интриги-расследования". На этом прощаюсь с Вами, пойду читать Ваше письмо, которое мне перешлет customer service, если Вы не поленитесь его написать, конечно.
"Представляю, сколько она бы стоила здесь."
Все уже поняли, что Ваше воображение - это основной источник Ваших рассуждений.
COS самостоятельно будет открывать H&M, ценовая политика H&M сейчас - примерно +20% к Европе, на старте работы было меньше.
И не отрицайте наличие эффекта масштаба - удельные расходы магазина площадью в 3000 м2 ниже, чем у магазина 100 м2. Ну и масс-маркет отличается от среднего сегмента.
Действительно удручащая. Ответов как не было так и нет. Никаких скандалов и расследований - перестаньте играть в конспирологию. Обычные вопросы обычного потребителя про цены, которые тут мало кого устраивают.
Не волнуйтесь, не перешлет. По крайней мере, я убедительно попрошу их самих (американцев) ответить мне, а не переадресовывать запрос местному партнеру.
Счастливо, спасибо за потраченное время.
"Все уже поняли, что Ваше воображение - это основной источник Ваших рассуждений".
Источник моих рассуждений - личный опыт, перестаньте хамить. Я вижу, сколько стоит Marc O'Polo здесь и там, Timber здесь и там, Hilfiger, Gant, Levi's здесь и там, список можно продолжать.
+20% - хм, странно, значит в минус работают по вашим словам. Или они здесь по другим законам работают и другие издержки несут.
Сравнивая зарплаты тут и на западе сравните еще качество труда работника. Россия проиграет как по стоимости так и по качеству.
Кстати, да!
Есть услуга возврата в теч. 30 дней!
Но, как правило, у взрослого человека нога перестает расти.
А это означает, что попробовав один раз заказать обувь можно заказывать тот же размер
В конце-концов есть такие же магазы для колхозников, где можно все примерить и заказать нужный размер
Уважающий себя человек не будет покупать в цуме шмотки, тем более что есть миллионы случаев подделок в цуме.
Цум оставим приезжим проституткам
Какое чудовищное неуважение даже элементарно к собеседнику
Вы постоянно пытаетесь унизить
Тоже самое происходит и в ваших магазинах
Относительно уважения к собседенику - не Вы ли чуть выше называете людей, которые не столь "продвинуты" как Вы - "колхозниками" и "проститутками" и верхом корректности считаете вопросы вроде "какого х..я"?
Было бы смешно, если бы не было так грустно...
Тут нет моих потенциальных клиентов
Я тут инкогнито и выражаю свое мнение, а уж как я вещи называю и какими именами - это сугубо мое личное мнение
Вы же тут выступаете представителем торговой компании
Разница большая, согласитесь
Тем более, что в ваших комментариях помимо хамства еще и феерическое вранье. И это не добавляет вам новых потребителей, которых итак уже осталось мало ( колхозники и проститутки).
Весь уважающий себя и твердо стоящий средний класс давно перешел на покупки в интернете и зарубежом.Все мои друзья, покупающие и любящие хорошие марки давно уже отслживают цумовский онлайн стор чтоб поржать, заменив его покупками на net a porter с реально добротным сервисом и доставкой максиму неделю.
Так что в данном случае я бы на вашем месте вообще замолчала, извинилась и тихо удалилась
- Маржа - (84,74 - 27,5) / 27,5 = 58%
маржа не 58% , а(84,74 /27,5)*100%=308%
Ключевые слова здесь - "ходили слухи". Продолжайте верить слухам