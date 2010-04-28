М .
На сайте с 21 июля 2008
Черногория прекрасное место, но вместо того чтобы жить в Будве, на мой взгляд лучше отдыхать в соседних поселениях, типа Святого Стефана, а в Будву приезжать по необходимости, т.к. в Будве слишком шумно и много людей, следовательно отдых не сильно отличается от стереотипного в турецком отеле.
многое ещё мне предстоит увидеть в следующий приезд в Прагу.)
отличный пост, хороший блог, ждём продолжения.
я ждала когда это случилось и вот. спасибо, теперь даже чтобы попасть туда и спокойно посидеть в любимом месте, надо будет отстоять в очереди.
…но последние пару лет он настолько забит людьми, (включая людей далеко не творческой наружности и содержания), что все вышеперечисленные плюсы бывает невозможно использовать даже членам клуба. а так очень хорошее место, спасибо за пост.
есть ещё artefaq, на той же волне.
И тем не менее, правило «не мешать ближнему» все-таки сохраняется, поэтому, кроме сложности с местами по выходным и вечерам других минусов не вижу… Да и для этого, в конце-концов, существует заказ столиков=)
если вами сохраняется, то это очень хорошо, но люди встречаются и другие.) заказ за день это смешно, а за пару часов они бывает не хотят делать.
Хм, не знала, честно говоря, насчет заказа, потому что никогда не заказывала, а благодаря фортуне всегда находила место даже в самые людные дни..))
artefaq – мое любимое место, всем советую хотя бы разочек посетить)
Спсибо! Обязательно нужно побывать!)
Простите-извините!=)
В любом случае сайт направлен на распространение информации, а не на то, чтобы что-то прятать, это когда-нибудь бы произошло…
да я знаю, просто распространение информации не всегда приводит к хорошим результатам.
лично тебя я ни в чём конечно же не обвиняю)
не не не, я не думаю что там очереди появятся от этого поста, точнее, даже уверена, что не появятся
мы, в общем-то, в самой Будве провели не так уж много времени
просто лежать на пляже каждый день я не могу, надоедает, хочется активности
поэтому страну посмотрели в разных ракурсах
а стереотипный отдых в туристическом центре Будвы - отели Александр и проч, мы же жили в частном секторе, где не получаешь туристического привкуса, а просто окунаешься в саму среду
а, если постоянно ездить то здорово. в принципе в этом и есть прелесть черногории. просто в будве приятно погулять только когда на рынок заезжаешь с утра - все спят, в старом городе тихо.)
если вы имеете в виду остров Святой Стефан, то он закрыт на реконструкцию на 30 лет :)
Сам то остров закрыт, что кстати не мешает слегка его обплыть справа, залезть внутрь через окно и поиграть в шпиона, так как если рабочие вас заметят, сразу вызывают полицию. А вот поселение рядом довольно милое и спокойное.
нет, я имею в виду не отель-остров,а само место на берегу напротив него.
хорошо, но минусовать-то зачем оО
я же не орала ни на кого.. и ничего против не имею
а почему вы спрашиваете об этом меня?
я против также вас ничего не имею
когда я вспоминаю про эти пироги, то готова бежать на вокзал и ехать скорее к ним