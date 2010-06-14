вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии18
Темы0
Посты1
Коротко0
ZF

Z3000 futurist

На сайте с 11 ноября 2007

Комментарии18
Темы0
Посты1
Коротко0
Моторама: Гид по ретро-скутерам

не все знают, что автором мотороллера Yesterday итальянской фирмы Malaguti является московский дизайнер Влад Маврин

Кто такие випстеры?
Кто такие випстеры?

я уже встречал это слово со ссылкой на Миронова еще до статьи.
Филиппка, ты трендсеттер!
Трендстер, пардон))

Гид по Faces & Laces

Спасибо, Таня!
Постараемся не разочаровать

Чисто символически: символы современной Москвы

мда
бедная Москва

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

что-то мне это напоминает
http://www.lookatme.ru/flows/fotografiya/posts/67948-lyudi-kotoryie-pyut-vodku

Ну, что, съел?

Правильные ответы:

САХАР
ШПРОТЫ
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
ГОРЧИЦА ЗЕРНИСТАЯ
КУНЖУТ
УКРОП
ХЛОПЬЯ ДЛЯ ЗАВТРАКА
КАБАЧОК
КАРТОФЕЛЬ
ГРЕЧКА
МАКАРОНЫ
ЧЕСНОК
БЕЛЫЙ ХЛЕБ
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ

Ну, что, съел?

UPD Несколько не вошедших фотографий

16

17

18

19

Игорь Компаниец

за Игоряна порву!

Паста за 300 рублей своими руками

обожаю пасту!

пишите еще!

а можно вместо курицы куриное филе туда положить?

Паста за 300 рублей своими руками

вместо свинины то есть)

Паста за 300 рублей своими руками

конечно =) получится еще дешевле =)

Паста за 300 рублей своими руками

по классическому рецепту вместо свинины в больньезе нужно говядину добавлять. но я тоже люблю курицу – так что поддерживаю на 100%, с ей завсегда все вкусно!

Игорь Компаниец

САМОСОБОЙ)

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

да, точно, что-то очень похожее, ха!

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

А чего минусуют то все??
Вы объясните то в чем не правда тогда, а не тупо минусы ставьте.
Смешно, ей Богу.
Правда ведь, некоторые сходства, мягко говоря, очевидны.

Кто такие випстеры?
комментарий удалён
Кто такие випстеры?

вообще на apple
например http://www.youtube.com/watch?v=w8vqSJAOC7I&feature=related

Кто такие випстеры?

никого Апл не обошел. Уже на всех IT-,бизнес- ресурсах это обсудили. Агенство ошиблось, и не те числа просуммировало.

Моторама: Гид по ретро-скутерам

красивый!

Загрузить ещё