Z3000 futurist
На сайте с 11 ноября 2007
я уже встречал это слово со ссылкой на Миронова еще до статьи.
Филиппка, ты трендсеттер!
Трендстер, пардон))
Спасибо, Таня!
Постараемся не разочаровать
мда
бедная Москва
Правильные ответы:
САХАР
ШПРОТЫ
СЛАДКИЙ ПЕРЕЦ
ГОРЧИЦА ЗЕРНИСТАЯ
КУНЖУТ
УКРОП
ХЛОПЬЯ ДЛЯ ЗАВТРАКА
КАБАЧОК
КАРТОФЕЛЬ
ГРЕЧКА
МАКАРОНЫ
ЧЕСНОК
БЕЛЫЙ ХЛЕБ
ЦВЕТНАЯ КАПУСТА
СЫР С ПЛЕСЕНЬЮ
UPD Несколько не вошедших фотографий
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за Игоряна порву!
обожаю пасту!
пишите еще!
а можно вместо курицы куриное филе туда положить?
вместо свинины то есть)
конечно =) получится еще дешевле =)
по классическому рецепту вместо свинины в больньезе нужно говядину добавлять. но я тоже люблю курицу – так что поддерживаю на 100%, с ей завсегда все вкусно!
САМОСОБОЙ)
да, точно, что-то очень похожее, ха!
А чего минусуют то все??
Вы объясните то в чем не правда тогда, а не тупо минусы ставьте.
Смешно, ей Богу.
Правда ведь, некоторые сходства, мягко говоря, очевидны.
вообще на apple
например http://www.youtube.com/watch?v=w8vqSJAOC7I&feature=related
никого Апл не обошел. Уже на всех IT-,бизнес- ресурсах это обсудили. Агенство ошиблось, и не те числа просуммировало.
красивый!
не все знают, что автором мотороллера Yesterday итальянской фирмы Malaguti является московский дизайнер Влад Маврин