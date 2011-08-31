Марина
На сайте с 22 июля 2008
мрачно очень.
ой а я еще пила лимонад с базиликом в чайхоне, абалденно освежает!
Какой же это треш? Ну странное обаяние этого города конечно чувствуется, странно-тоскливое. Но зато она вся просто дышит человечностью!
В целом справедливо, только если говорить именно про серф, а не про загар то гидрокостюм не такой уж и минус. Да и холодно понятие относительное - например в Алгарве, это южнее Лиссабона примерно на 400км. температура воды вполне комфортная чтобы и без гидрокостюма посерфить
пост такой весь исторический, интересный....
но прикладной инфы малова то...
побывала там, вид действительно отменный, а вот обслуживание совсем не понравилось. Мало того, что очень ненавязчивое так еще и не могут ответить на вопрос, из чего то или иное блюдо сделано. Туалет, кстати, в этом ТЦ платный, но посетителям кафе выдают жетончики, а вот если не догадаться подойти к офицанту за ними, то прийдется платить за пользование.
Дело не только в загаре, он же весит не мало. Дело в комфорте.
хммм мне летний гидрик не доставил никакого дискомфорта. Наверное это все индивидуально.
"Чтобы принять участие в ночном наблюдении, необходимо заранее записаться в группы, позвонив в планетарий" - скажите кто-нибудь туда хоть раз дозванивался?