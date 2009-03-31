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716leaves

На сайте с 22 июля 2008

Комментарии6
Темы0
Посты1
Коротко0
Китайский кролик с овощами и арахисом

отличный рецепт, а муж ваще офигенский!
и в кролике нету ничё страшного. у нас вот его продают целиком, с головой и глазами, и отдельно мозг в пластиковых формочках - вот это жесть )))

Сонная страна Бельгия

здОрово )))

а что это за город\место на первых 3х фотках?? всё такое суперсовременное. неужели этого больше, чем старого города?

Сонная страна Бельгия

это Брюссель. первые две бизнес сити, а третья это европарламент. регион где все евроучреждения местяться весь ультросовременный и достаточно большой. просто Брюссель у многих ассоциируется со старинными зданиями и узкими улочками, но это далеко не все…

Сонная страна Бельгия

мне Брюссель запомнился как раз именно таким, а не старым центром.
город из стекла и металла..