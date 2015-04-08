Nat Br
На сайте с 29 ноября 2009
http://www.romanoriginals.co.uk/invt/70931?colour=Royal-Blue
расследование проведено :)
Лично я вижу сине-черное (гипюровые вставки), при приближении синий становится скорее сиреневым, а черный - коричневатым.
специально включали инверсию цвета на телефоне: бело-золотое, НО белое там, где был синий :) для тех, кто изначально видит бело-золотое, просто цвета местами меняются.
Это какой же надо быть дурой, чтобы казаться самой умной? (с)
на Шри-ланку, учиться кайтсерфигу. Оттуда может на пару дней-ночей на мальдивы, всего лишь час лету и дешево
Дарила своему мч на 24 года часы, бюджет был в разы меньше чем у вас, но и часы он до этого не носил :) Купила те, которые мне понравились - в Массимо Дутти, с дополнительным сменным ремешком из ткани а-ля летний вариант.
Носит до сих пор и даже иногда получает комплементы по поводу них. И кстати, мы не расстались, и он мне ничего за них не платил :) Так что часы - отличный мужской подарок!
"МКАД 67 км (внешняя сторона),
Вегас Крокус Сити"
67 км - это Строгино, а Вегас рядом с Каширкой, вы что-то путаете...
вывеска Нобу весит рядом с Крокусом, который на 67км
в Хлебе насущном после завтрака обнаружила отсутсвие кошелька. Сначала была паника, как заплатить, потом осознание того, что документы на машину да и права тоже остались в нем... Реакция официантки приятно удивила, она посоветовала мне избегать гаишников и занести деньги, когда мне будет удобно, но в ее смену (написала на листочке по каким дням и до скольки работает). А я чуть ли не силой дала ей свой номер телефона для гарантии, так как изначально меня отпустили с миром :)
Вот такой приятный опят
А сейчас я расскажу вам о плюсах и минусах белых стен: на них видно комаров.
(с)
В Кальпитию?
именно туда
Насколько мы поняли, там как раз сезон и ветра в августе, да и школы тоже многие там расположены
В прошлом году были друзья там, говорили дует неплохо.
Все верно, второй Нобу открывается в рядом с комплексом Крокус Сити в Мякинино, в строящемся там втором Вегасе (не в том, который на юге МКАДа).
Вот строчка: "Он будет находиться в «Вегас Крокус Сити», который также открывается весной", читайте внимательней :)
о, я не заметила, правда :)
думала это здание-экран - новый концентрый зал, с ТЦ ну никак не ассоциируется.. И вроде в обзоре открывающихся ТЦ его не было, хотя в этом я абсолютно не уверна
ощущение, что тут первую часть Пилы снимали. Так и ждешь, пока смотришь - "я хочу сыграть с тобой в игру"...