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Комментарии27Темы1Посты1
Коротко0
NB

Nat Br

На сайте с 29 ноября 2009

Комментарии27Темы1Посты1
Коротко0
Самый «снобский» лофт Москвы

ощущение, что тут первую часть Пилы снимали. Так и ждешь, пока смотришь - "я хочу сыграть с тобой в игру"...

Какого цвета платье?!

http://www.romanoriginals.co.uk/invt/70931?colour=Royal-Blue

расследование проведено :)

Какого цвета платье?!

Лично я вижу сине-черное (гипюровые вставки), при приближении синий становится скорее сиреневым, а черный - коричневатым.

специально включали инверсию цвета на телефоне: бело-золотое, НО белое там, где был синий :) для тех, кто изначально видит бело-золотое, просто цвета местами меняются.

Умная или глупая?

Это какой же надо быть дурой, чтобы казаться самой умной? (с)

Кто куда едет отдыхать летом?

на Шри-ланку, учиться кайтсерфигу. Оттуда может на пару дней-ночей на мальдивы, всего лишь час лету и дешево

Какие часы подарить молодому человеку?

Дарила своему мч на 24 года часы, бюджет был в разы меньше чем у вас, но и часы он до этого не носил :) Купила те, которые мне понравились  - в Массимо Дутти, с дополнительным сменным ремешком из ткани а-ля летний вариант.

Носит до сих пор и даже иногда получает комплементы по поводу них. И кстати, мы не расстались, и он мне ничего за них не платил :) Так что часы - отличный мужской подарок! 

25 новых кафе и ресторанов весны

"МКАД 67 км (внешняя сторона), 
Вегас Крокус Сити"

 67 км - это Строгино, а Вегас рядом с Каширкой, вы что-то путаете...

вывеска Нобу весит рядом с Крокусом, который на 67км

Что делать, если не можешь расплатиться в кафе?

*опыт 

Что делать, если не можешь расплатиться в кафе?

в Хлебе насущном после завтрака обнаружила отсутсвие кошелька. Сначала была паника, как заплатить, потом осознание того, что документы на машину да и права тоже остались в нем... Реакция официантки приятно удивила, она посоветовала мне избегать гаишников и занести деньги, когда мне будет удобно, но в ее смену (написала на листочке по каким дням и до скольки работает). А я  чуть ли не силой дала ей свой номер телефона для гарантии, так как изначально меня отпустили с миром :)

Вот такой приятный опят

Квартира недели (Петербург)

А сейчас я расскажу вам о плюсах и минусах белых стен: на них видно комаров.
(с)

Кто куда едет отдыхать летом?

В Кальпитию?

Кто куда едет отдыхать летом?

именно туда

Насколько мы поняли, там как раз сезон и ветра в августе, да и школы тоже многие там расположены

Кто куда едет отдыхать летом?

В прошлом году были друзья там, говорили дует неплохо.

25 новых кафе и ресторанов весны

Все верно, второй Нобу открывается в рядом с комплексом Крокус Сити в Мякинино, в строящемся там втором Вегасе (не в том, который на юге МКАДа).

25 новых кафе и ресторанов весны

Вот строчка: "Он будет находиться в «Вегас Крокус Сити», который также открывается весной", читайте внимательней :)

25 новых кафе и ресторанов весны

о, я не заметила, правда :)

думала это здание-экран - новый концентрый зал, с ТЦ ну никак не ассоциируется.. И вроде в обзоре открывающихся ТЦ его не было, хотя в этом я абсолютно не уверна 

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