Сергей Киже
На сайте с 23 июля 2008
Куда сходить, что посмотреть
Может добавите еще одно место в список. Пусть их будет 10 - круглая цифра)
Очень познавательный пост. Буду в Питере обязательно везде побываю. А пока в избранное, чтобы не потерялся)
Может добавите еще одно место в список. Пусть их будет 10 - круглая цифра)
Какие будут предложения?
Защита скутера от дождя и угонщиков
Думаю, что подобная конструкция не плохо смотрелась бы и на автомобилях. Надо на досуге набросать проектик в Фотошопе:)
Terrassa
красивая крыша
Segafredo
в Москве Segafredo есть в теплостанской Меге. А еще был такой отличный фильм «Светские львы». Там главный герой должен был попасть в светское общество и ему придумали имя, посмотрев на вывеску Segafredo)))
Terrassa
очень)
Куда сходить, что посмотреть
могу из бонусных добавить)
могу из бонусных добавить)
я выберу обязательно)
Какой же это эксперт! Это самый настояший троль!:))
Для тех же, кто интересуется реальной готовностью армии США вести нешуточные боевые действия против современных "индейцев" или "зулусов с копьями" и нести потери в этих боях, рекомендую почитать материалы по теме операции американского спецназа "Дельта" в столице Сомали Могадишо в 1993 году.
Голые и босые негры тогда так врезали элитному подразделению армии США, что потрясли всю Америку и заставили американскихских военных профессионалов бежать из Сомали.
На эту тему Голливуд снял очень натуралистичный художественный фильм "Падение Черного ястреба", получивший два "Оскара".
Реальная война с теми, кого эксперт НГ называе "индейцами", показана в этом кинофильме во всех красках. Правда, американцам нужен хоть какой-то хеппи-энд, поэтому последняя сцена призвана продемонстрировать несокрушимость духа солдат США, но их позорное бегство из Сомали в реальной жизни говорит об обратном.