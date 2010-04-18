Маша Ш.
На сайте с 12 ноября 2007
на татарской 1-комнатная, гораздо больше и с мебелью - за 30.
и дом этот, "волна" - страшный.
Мандарин
Клубника
Чай
Виски
А я этой осенью лицом к лицу с акулой встретилась. В Красном море, метрах в двух от меня с папой зависла вдруг... Конечно, акула та была не людоед (белоперая рифовая), но запомнилось на всю жизнь, наверное.
Аааааааа мартини с бриллиантами вместо маслин! Улучшили вкус штоле?!
Господи, какие же идиоты, а.
Я бы подавилась виски за 53 тысячи.
Жрите золото, пейте бриллианты.
Вы так и не сказали, где это, какой уровень цен, пускают ли без клубных карт хоть иногда.
проплаченностью пахнет. рядовое место, не стоящее статьи.
а еще у официантов на футболках надписи с тошнотворной претензией на чувство юмора.
ЕС АЛФЁРОВ
такие консолидаторы, как epronto.ru, отбирают лидеров он-лайн бронирования, так что могу с уверенностью заявить, что мошенников там нет. хотя оптимально поиском поискать отзывы по незнакомой системе бронирования
а вы не боитесь, что otel.ru - я лично про него впервые слышу - может оказаться неблагонадежной системой бронирования? то есть, вы предоставите им данные кредитки, а в отеле даже не узнают о том, что вы хотите у них остановиться?
(или это у меня паранойя?..)