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Катрин

На сайте с 24 июля 2008

Комментарии33
Темы0
Посты1
Коротко0
Суд потребовал удалить приложение iHerb из App Store и Google Play (обновлено)

Как же задолбали все эти "Александры". 

Как странные порядки в офисе помогают Skyeng расти

Какая-то жесть у них там.

Самый дорогой и самый дешевый отель

Никогда не понимала желание горожан завтракать в отеле, когда столько кафе и ресторанов. К тому же, в двух шагах от Фор сизонс - доктор живаго, в котором на 2 600 можно позавтракать втроем и тоже очень вкусно:)

Просторная квартира с отсылками к советскому авангарду

коворкинг в хостеле

«Эверест», «Стажёр», «Спасение»

Спасение - вызвало ощущение кино-наброска. Работа не доделана, хотелось бы большей глубины, большей красоты видов. 

Как работают в «Билайне»

Офис мегафона-то в разы веселее. Чего-то приуныл, Билайн.

Как работают в Mars

лица только унылые.

Какие продукты покупают иностранцы в российских магазинах

Последняя француженка, как будто не в Париже жила вовсе. Там такая грязь на улицах, что любое замкадье не сравнится. При мне не стесняясь, разгуливая по Елисейским полям арабы бросали себе под ноги фантики, бумажки. Сухую листву вообще в Париже не убирают. 

Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах

А платки классные..

На двух дорогах столицы будет реверсивное движение

будут ли смотреть на стрелки чиновники, которые спешат на дачу, в магазин, на работу?

На двух дорогах столицы будет реверсивное движение

для себя и делают))
не---ну хотят как лучше, а получается, что для себя)))

Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах

Платки, да, есть приятные. Только вот смущает, что заявленной "поддержики промыслов" там нет.

Есть Ирина Батькова, которя уехала из Самары в Москву, где занимается брендингом, созданием логотипов и фирменных стилей компаний, графическим дизайном, и еще рисует узоры для платков, и печатная мануфактура в Италии, где непосредственно делают платки.

Самый дорогой и самый дешевый отель

Катрин, Вы туда без записи хрен попадете в Доктор свой, Живаго. Ну и притом, это собираться-одеваться нужно, а позавтракать иногда хочется в номере,  лежа в кроватке. 

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