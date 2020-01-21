Катрин
На сайте с 24 июля 2008
Какая-то жесть у них там.
Никогда не понимала желание горожан завтракать в отеле, когда столько кафе и ресторанов. К тому же, в двух шагах от Фор сизонс - доктор живаго, в котором на 2 600 можно позавтракать втроем и тоже очень вкусно:)
коворкинг в хостеле
Спасение - вызвало ощущение кино-наброска. Работа не доделана, хотелось бы большей глубины, большей красоты видов.
Офис мегафона-то в разы веселее. Чего-то приуныл, Билайн.
лица только унылые.
Последняя француженка, как будто не в Париже жила вовсе. Там такая грязь на улицах, что любое замкадье не сравнится. При мне не стесняясь, разгуливая по Елисейским полям арабы бросали себе под ноги фантики, бумажки. Сухую листву вообще в Париже не убирают.
А платки классные..
будут ли смотреть на стрелки чиновники, которые спешат на дачу, в магазин, на работу?
для себя и делают))
не---ну хотят как лучше, а получается, что для себя)))
Платки, да, есть приятные. Только вот смущает, что заявленной "поддержики промыслов" там нет.
Есть Ирина Батькова, которя уехала из Самары в Москву, где занимается брендингом, созданием логотипов и фирменных стилей компаний, графическим дизайном, и еще рисует узоры для платков, и печатная мануфактура в Италии, где непосредственно делают платки.
Катрин, Вы туда без записи хрен попадете в Доктор свой, Живаго. Ну и притом, это собираться-одеваться нужно, а позавтракать иногда хочется в номере, лежа в кроватке.
Как же задолбали все эти "Александры".