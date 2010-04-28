Антон
На сайте с 26 июля 2008
вообще очень любим лед+водка(50)+мартини(50)+яблочный сок(до края), иногда бывает водка с кетчупом (шот аналог кровавой мерри)
на утро: много-много воды, клубничного варенья и вопросы "ЗАЧЕМ??!!"
"Не хранить на столе пакеты с незаконной дрянью, не заниматься опасными глупостями, не трахаться с кем попало"...
и не мириться с действиями правительства и властей
http://www.interbrand.com/inquiry_form.aspx?langid=1000
напиши интербренду как ты его любишь!
мы хоть и вовсе не Москва, а Харьков, но знаем толк в домашних вечеринках:
"квартирный слет бардов"
http://chibaboy.livejournal.com/28721.html
почему одни девушки? финские парни все сбежали в питер?
фикс – немного крайняя штука, есть более промежуточный вариант: ты можешь быть фиксоидом. а сдругой стороны ты можешь перевернуть колесо и поставить цепь на обычную фрикоастер втулку и не парится от того что педали нужно крутить всегда
http://veloplaneta.livejournal.com/553.html#cutid1
ждем такие штучки в Харькове)))
на до обязательно заиметь ее!
хватит варить борщи с тефтелями, даешь высокую кухню дома!
пора бы уже перестать готовить и есть морепродукты и всякие суши, ближайшее море (океан) в тысячах километров, не могут они быть свежими!