вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
А

Антон

На сайте с 26 июля 2008

Комментарии14
Темы0
Посты1
Коротко0
Отравление на вечеринке в «Кузнецком Мосте 20»

пора бы уже перестать готовить и есть морепродукты и всякие суши, ближайшее море (океан) в тысячах километров, не могут они быть свежими!

От заката до рассвета: советы московских барменов

вообще очень любим лед+водка(50)+мартини(50)+яблочный сок(до края), иногда бывает водка с кетчупом (шот аналог кровавой мерри)

на утро: много-много воды, клубничного варенья и вопросы "ЗАЧЕМ??!!"

Школа закончилась

"Не хранить на столе пакеты с незаконной дрянью, не заниматься опасными глупостями, не трахаться с кем попало"...
и не мириться с действиями правительства и властей

Сочи 2014: Майя ошиблись на два года

http://www.interbrand.com/inquiry_form.aspx?langid=1000
напиши интербренду как ты его любишь!

Не один дома. Обзор домашних вечеринок

мы хоть и вовсе не Москва, а Харьков, но знаем толк в домашних вечеринках:
"квартирный слет бардов"
http://chibaboy.livejournal.com/28721.html

Хельсинки – LOOKS

почему одни девушки? финские парни все сбежали в питер?

Fixed-gear

фикс – немного крайняя штука, есть более промежуточный вариант: ты можешь быть фиксоидом. а сдругой стороны ты можешь перевернуть колесо и поставить цепь на обычную фрикоастер втулку и не парится от того что педали нужно крутить всегда

http://veloplaneta.livejournal.com/553.html#cutid1

ждем такие штучки в Харькове)))

Larousse

на до обязательно заиметь ее!

хватит варить борщи с тефтелями, даешь высокую кухню дома!