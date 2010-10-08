tyotka
На сайте с 15 декабря 2009
идея с лицом города уже использовалась, кажется, в метрошной рекламе и при том, что рекламу в метро делают безрукие люди, там эта идея была воплощена куда лучше. ну право, что это за сморчок? у москвы есть профиль с носом (очерчен рекой), что тут ещё изобретать?
спокойствие. речь не о бешамели, а о том, что в советское время неожиданно и в противоречие марксизму культивировалась надстройка при "проседающем" базисе. по музеям водили, в музыкальную школу записывали детей, а квартиры типовые проектировались так: советскому человеку НЕ НУЖНА большая комната, потому что НЕ НУЖЕН большой шкаф, потому что НЕ НУЖНО много одежды (поищите в сети документальные фильмы елизаветы листовой из серии "советская империя"). и вот мы сейчас - все, кто тусуется на лукэтми - этот провал восполняем. я полагаю, каждый, кто сюда приходит, про себя и других безусловно понимает: у нас внутренний мир богатый, с ним всё ок. мы здесь открываем и культивируем материальную культуру: мода, дизайн, шмотки, квартиры, объекты и прочее, в том числе кулинария (не зря ж рецепты постят тут регулярно). виктор майклсон это буржуазное желание - пищу материальную поглощать с таким же удовольствием, как и пищу духовную - облёк в слова, может, и чересчур пышные, но не бессмысленные. главное, ведь великая кулинарная традиция у нас есть, просто как и всё буржуазное она в своё время была подвергнута остракизму, хоть и не желала сдаваться (вспомните книги похлёбкина).
тем, кто ест в обеденный перерыв чёрт знает что: я ваш товарищ по несчастью, но разве трудно хотя бы раз в неделю устраивать дома обед из еды, приготовленной с любовью? как только мы с другом стали по воскресеньям готовить, мы столько новых ощущений для себя открыли. есть развлечения для глаз, ушей, есть секс, наконец - какие-то привычные удовольствия. а тут такое специальное развлечение для вкуса. это просто круто само по себе.
чтобы два раза не вставать, отвечу тем, кто жаловался, что на периферии нет кулинарии. не цепляйтесь к слову "мясо" и стереотипу о пьянстве. на периферии как раз сохранилась (и даже развивается) удивительная кухня. тот же самогон может иметь тыщу вкусовых оттенков, те же солёные огурцы (и бабушка, их солившая, точно знает, какие травки и листочки надо дополнительно положить в банку). а гнусно надраться можно и в москве, и элитным алкоголем - было бы желание.
какие-то брюзги семидесятилетние в комментах... как же вы заноете, когда вам пенсию не донесут - представить страшно
но сначала - эвакуировали всех пчёл с лужковской пасеки в калужской области. осанна!
осенью нас зальёт дождями, зимой мы все помёрзнем, а весной, весной последних выживших затопит всплывающим дерьмом (традиционно). кайтесь.
ни разу не видела, чтобы легализованное граффити было крутым. комсомол
и записываться в них как в детсады - с рождения
редакторы лукэтми доставят большую радость населению, если поставят в рубрику СТИЛЬНУЮ квартиру с ДЕШЁВЫМ интерьером. стандартная реакция "хочу много денег" должна уступить место "я понял, как визуально поднять потолк и раздвинуть стены", "отличная идея, беру на вооружение" и "пора бы разобрать балкон и сделать там летнюю веранду"
ваш комментарий такое же брюзжание, только не по существу
молоток! всё так
Лет через 15-20 топливо будет более экологичное и менее дорогое. Уже появились первые разработки автомобилей на электродвигателях, лет черз 10 они поступят в массовое потребление. нефть всё-таки исчерпаемый ресурс.
Лет через 15-20 топливо будет более экологичное и менее дорогое. Уже появились первые разработки автомобилей на электродвигателях, лет черз 10 они поступят в массовое потребление. нефть всё-таки исчерпаемый ресурс.
хорошие мэры - и ни одного члена партии "единая россия"