pho2
На сайте с 28 июля 2008
А вы сами взвешиваете компоненты или по объёму берёте?
Если измерять стаканами получается не такая консистенция и не то количество изюма которое у вас на фотографиях.
Интересно.
А в Москве тоже есть зелёные крыши!
У меня достаточно точные электронные весы, поэтому вроде все верно. Иногда консистенция получается разной (может это зависит от размера яйц???). Если у вас получилось гуще, то добавьте пару ложек молока, если жиже - то муки ). А я пожалуй порекомендую сыпать сначала 200 г муки вместо 250, ведь добавить проще, чем разбавить. Приятных вам экспериментов )
А по стаканам у меня как раз всё так, как на картинке. Изюма у меня получается много, потому что я его люблю и не жадно сыплю. На фотографии - это как помешать. Вот сейчас размазывала по листу и получилось много изюма (а еще, наверное, от размера изюма тоже зависит, у меня он крупный.
порадовали размерами яиц)))уиу..
Я так и думал. Пора всё таки весы покупать. :) Изюма и сахара получилось многовато, а жидкости маловато.
Спасибо. :)
Можно развивать глазомер )))
Не перспективно. ;(
Еще хотел спросить. А сода разрыхляет если её не гасить?
Появилась теория, что изюм имеет несколько кислую среду, поэтому лимонную кислоту ( или что там вообще добавляют?) - не нужно. Еще вот, когда делаешь бисквит не добавляется сода. Следовательно, яйца - есть разрыхлитель/или? Женская логика )))
Про изюм не скажу, а яйца вряд ли разрыхляют. :) Я пока только дрожжевое делал. Надо, кстати, пост на LAM написать. :)
Моя теория оказалась верна -> читаем ниже )))
Ну как выяснилось они имеют кислую среду, так что вполне гасят соду, итого = почти разрыхлитель )
Настя, вот про хлеб - http://www.lookatme.ru/flows/eda/posts/61719-pechyom-belyiy-hleb-s-hrustyaschey-korochkoy :)