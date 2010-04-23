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DV

Dasha Vasilyeva

На сайте с 30 июля 2008

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Бар-Буфет "Николай"

какая интересная реклама)))

Невероятное метро Сеула

карта метроочень понравилась! но московское метро имхо самое красивое!!

да, а кто оплачивает работу дизайнеров?и во сколько им обходиться декорирование одного поезда? а подземка государственная или это частное предприятие???

Лучшие пляжи мира

а про капакабана все забыли? (((

Регистан. " Сердце " древнего Самарканда

и ни одной высотки!

Студия бренда Denis Simachev

хочу научиться делать такие же вечеринки!

Самые вкусные сладости в городе

и еще есть Булкас маком, хлеб & co, кафейня-булочная не помню названия на парке культуры..рядом с метро (кольцевой линией) и еще много много мест хороших))))))

Проект ШУМ

Побольше бы такого в Москве…каждые выходные в Питер мотатья это конечно хорошо…но как то напряжно))

Регистан. " Сердце " древнего Самарканда

многоэтажек в городе вообще нет

Невероятное метро Сеула

Сеульский метрополитен управляется тремя различными компаниями: Korail, Seoul Metro и Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation. все три являются государственными предприятиями.