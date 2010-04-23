Dasha Vasilyeva
На сайте с 30 июля 2008
карта метроочень понравилась! но московское метро имхо самое красивое!!
да, а кто оплачивает работу дизайнеров?и во сколько им обходиться декорирование одного поезда? а подземка государственная или это частное предприятие???
а про капакабана все забыли? (((
и ни одной высотки!
хочу научиться делать такие же вечеринки!
и еще есть Булкас маком, хлеб & co, кафейня-булочная не помню названия на парке культуры..рядом с метро (кольцевой линией) и еще много много мест хороших))))))
Побольше бы такого в Москве…каждые выходные в Питер мотатья это конечно хорошо…но как то напряжно))
многоэтажек в городе вообще нет
Сеульский метрополитен управляется тремя различными компаниями: Korail, Seoul Metro и Seoul Metropolitan Rapid Transit Corporation. все три являются государственными предприятиями.
какая интересная реклама)))