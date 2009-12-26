Villa
На сайте с 24 декабря 2009
Экспедиции в Южную и Центральную Америку
20-30 лет - дети? мдя...
20-30 лет - дети? мдя...
Психопрофилактические путешествия в ЮА (Перу.Эквадор)
Почитайте "Пищу богов" Т.Маккены и поймете, что есть наркотические вещества, а что нет....
Экспедиции в Южную и Центральную Америку
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Экспедиции в Южную и Центральную Америку
Знаю..только выбора другого не было...
Знаю..только выбора другого не было...
все остальные потоки неактивные(
Экспедиции в Южную и Центральную Америку
Подробная информация на сайте: www.peru.domdao.ru
Психопрофилактические путешествия в ЮА (Перу.Эквадор)
вы до сих пор отрицаете, то что тут не подходящая аудитория?
Главное понять для чего это тебе.
Церемонию Айяуаска, проводимую амазонскими шаманами можно воспринимать как просто любопытный опыт, а можно как сеанс расширения сознания. Момент, когда из подсознания выплескиваются такие вещи, которые психоаналитик не вытянул бы и за годы. На церемонии могут быть решены многие глубинные проблемы, касающиеся смысла жизни, самореализации, взаимоотношений с другими людьми. Вы как бы сбрасываете с себя груз накопленных проблем, стрессов, напряжений, страхов.