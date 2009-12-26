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Villa

На сайте с 24 декабря 2009

Комментарии16
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Посты3
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Шаманские растения Южной Америки

Главное понять для чего это тебе.
Церемонию Айяуаска, проводимую амазонскими шаманами можно воспринимать как просто любопытный опыт, а можно как сеанс расширения сознания. Момент, когда из подсознания выплескиваются такие вещи, которые психоаналитик не вытянул бы и за годы. На церемонии могут быть решены многие глубинные проблемы, касающиеся смысла жизни, самореализации, взаимоотношений с другими людьми. Вы как бы сбрасываете с себя груз накопленных проблем, стрессов, напряжений, страхов.

Экспедиции в Южную и Центральную Америку

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Психопрофилактические путешествия в ЮА (Перу.Эквадор)

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Экспедиции в Южную и Центральную Америку

пробовала отредактировать - раздел Путешествия - недоступен

Экспедиции в Южную и Центральную Америку

Знаю..только выбора другого не было...
все остальные потоки неактивные(

Психопрофилактические путешествия в ЮА (Перу.Эквадор)

http://rutube.ru/tracks/2686891.html?v=87a32dbd2f415c3d5bc40867f129a0fb

Экспедиции в Южную и Центральную Америку

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Психопрофилактические путешествия в ЮА (Перу.Эквадор)

вы до сих пор отрицаете, то что тут не подходящая аудитория?