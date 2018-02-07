Maria Kalinina
На сайте с 15 сентября 2017
Личный опыт
Я развожу змей Как устроить серпентарий дома
Где ты живёшь
Я живу в доме работников завода «Двигатель революции»Уютная жизнь обитателей дома около заводской стены вдали от центра
Где ты живёшь
Я живу в доме работников завода «Двигатель революции» Уютная жизнь обитателей дома около заводской стены вдали от центра
Любимое место
Игорь Преображенский — о Ленинском районе и улице НевзоровыхИнтересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Нижнем Новгороде
Любимое место
Игорь Преображенский — о Ленинском районе и улице Невзоровых Интересные люди говорят с The Village о важных для них местах в Нижнем Новгороде
Где ты работаешь
Я работаю в здании бывшего городского начального училищаУчителя международной школы — о том, как они работают в здании, которому больше ста лет
Где ты работаешь