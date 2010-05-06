Ека Vibe
На сайте с 4 января 2010
Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде
На вкус и цвет...
Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом
Я вчера пекла по этому рецепту-очень вкусные куличи http://www.say7.info/cook/recipe/292-Kulich-paskhalnyiy.html советую вместо изюма класть сухофрукты(вишню,папайю и тд).
Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом
ой какие они страшненькие)))
Всё на булочке с кунжутом, но не так
Отвратная реклама.Но зато смотрю хотят завоевать внимание взрослых. Макдак ,как то детишек любит позаманивать. King Burger , а где игрушка для взрослых? Вы будете делать подобие Хэппимила для взрослых ?Боюсь представить каков он будет! о_О
DIDU - Африка в Москве
Совсем не хотела делать его рекламным,а написала как смогла...Что касается попугайчика,я и не писала ,что он из Африки!
Овощной салат с нутом (&еще1)
не смогу подсказать, к сожалению (я просто в лондоне живу)
Овощной салат с нутом (&еще1)
Да, в любом 7Континете есть
Овощной салат с нутом (&еще1)
или в Индийских специях, там вообще все эсть!
А этот нут продается свободно? Или его все же поискать придется в супермаркетах?