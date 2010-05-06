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ЕV

Ека Vibe

На сайте с 4 января 2010

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Овощной салат с нутом (&еще1)

А этот нут продается свободно? Или его все же поискать придется в супермаркетах?

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

На вкус и цвет...

Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом

Я вчера пекла по этому рецепту-очень вкусные куличи http://www.say7.info/cook/recipe/292-Kulich-paskhalnyiy.html советую вместо изюма класть сухофрукты(вишню,папайю и тд).

Готовимся к Пасхе: куличи с цукатами и изюмом

ой какие они страшненькие)))

Всё на булочке с кунжутом, но не так

Отвратная реклама.Но зато смотрю хотят завоевать внимание взрослых. Макдак ,как то детишек любит позаманивать. King Burger , а где игрушка для взрослых? Вы будете делать подобие Хэппимила для взрослых ?Боюсь представить каков он будет! о_О

DIDU - Африка в Москве

Совсем не хотела делать его рекламным,а написала как смогла...Что касается попугайчика,я и не писала ,что он из Африки!

Овощной салат с нутом (&еще1)

не смогу подсказать, к сожалению (я просто в лондоне живу)

Овощной салат с нутом (&еще1)

Да, в любом 7Континете есть

Овощной салат с нутом (&еще1)

или в Индийских специях, там вообще все эсть!