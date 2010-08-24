Дария Мурлыкина
На сайте с 9 января 2010
может, показалось всё таки?:)
а, вообще, я тоже жалею что нет цветных фотографий. но их проявка - чертовски дорогостоящий процесс. думаю, вам как ценителю фотографии это известно:)
по-моему лучше просто воздержаться от покупок коммерческих упаковок. как в обычной, так и эко индустрии. одна упаковка что всё супер-пупер эко, облачка там нарисованы, барашки, короче, всякая нью-ейдж чушь для привлечения внимания - стоит денег. ещё сделаная из супр эко бумаги, это же смешно.
можно просто читать этикетки, ходить на рынок. сезонные продукты они на то сезонные, что их хорошо кушать в определённый сезон. а от эко вишенки глубокой зимой тоже фиг получишь мешок витаминов!
но статья хорошая, мне понравилось
органические продукты из франции доставляют отнюдь не эко-транспортом - так что согласна с вами
вы бывали в Гранаде?