Билли Джон
На сайте с 2 августа 2008
Любителям сыра
Я заметила там даже паучка. А цвет классный, его можно долго-долго рассматривать, интересный)
Миндальный торт из Икеи
Обожаю этот торт, вот сегодня еду за продуктами, что бы испечь.
Обожаю этот торт, вот сегодня еду за продуктами, что бы испечь.
Хотела только спросить для подстраховки, а мука точно не нужна для коржа?
и спасибо огромное за рецепт!)
печенки
а можно ещё имбиря и будет имбирное)
Biscotto, а по-русски — солёные сухари
А это уже как засушите - на ваш вкус, но вообще они хрустящие и не твёрдые, но вкусные)
Biscotto, а по-русски — солёные сухари
а вы его замените своей любимой приправой и вопрос решён)
Такояки
Я хочу себе такоячницу!
Куриные яйца своими руками
Китайцы, блин, развиваются во всех направлениях, вот нация. А пост интересный, спасибо.
печенки
о даааа!!! имбирное-это оргазм на долгое время!!!!)))))
о даааа!!! имбирное-это оргазм на долгое время!!!!)))))
Миндальный торт из Икеи
Не нужна, роль муки, в какой-то мере, исполняет миндаль))
Не нужна, роль муки, в какой-то мере, исполняет миндаль))
Желаю удачи)
ААА, я тупая, думала, что оставляю комментарий к цветку в комьюнити пластики, сорри(