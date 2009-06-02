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БД

Билли Джон

На сайте с 2 августа 2008

Комментарии9
Темы0
Посты1
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Любителям сыра

ААА, я тупая, думала, что оставляю комментарий к цветку в комьюнити пластики, сорри(

Любителям сыра

Я заметила там даже паучка. А цвет классный, его можно долго-долго рассматривать, интересный)

Миндальный торт из Икеи

Обожаю этот торт, вот сегодня еду за продуктами, что бы испечь.
Хотела только спросить для подстраховки, а мука точно не нужна для коржа?
и спасибо огромное за рецепт!)

печенки

а можно ещё имбиря и будет имбирное)

Biscotto, а по-русски — солёные сухари

А это уже как засушите - на ваш вкус, но вообще они хрустящие и не твёрдые, но вкусные)

Biscotto, а по-русски — солёные сухари

а вы его замените своей любимой приправой и вопрос решён)

Такояки

Я хочу себе такоячницу!

Куриные яйца своими руками

Китайцы, блин, развиваются во всех направлениях, вот нация. А пост интересный, спасибо.

печенки

о даааа!!! имбирное-это оргазм на долгое время!!!!)))))

Миндальный торт из Икеи

Не нужна, роль муки, в какой-то мере, исполняет миндаль))
Желаю удачи)