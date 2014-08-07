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СР

София Раевская

На сайте с 14 января 2010

Комментарии34Темы2Посты1
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Вечеринка на крыше

Вау! Не так часто везет побывать на крыше в Москве в хорошей атмосфере! Это либо много пафоса и плохая еда, либо... много пафоса и плохая еда!

Но здесь я должна быть! 

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

А я не пришла, потому что все выходные занималась стиркой презентабельной одежды для выхода в свет, и вот раз, а выходные закончились (( и так каждый раз :)) 

Не самая обычная поездка

Объясни, пожалуйста, чем отличается узколинейная ж\д от обычной?)) может, это меняет в корне все? :)

Что делать в выходные, если твои друзья ничего не хотят? :)

Ну что, какие ощущения от прошедшего? :) 

Что делать в выходные, если твои друзья ничего не хотят? :)
  • +1 планирую присоединиться4 ч. назад · Нравится
  • Напоминаем, что завтра состоится 
    Летний Weekend.
    Записалось уже около 40 человек!
    -------------------------------------------
     программа и маршрут: vk.cc/2ETiTU
    -------------------------------------------
    PS: если погода будет совсем "не айс", место и время встречи могут быть скорректированы.
    Следите за новостями и на всякий случай захватите с собой зонт!Wall | VKvk.com
Кальянщики о запрете на профессию и новых возможностях

Мне понравился Али, познакомилась бы с ним)))

Что делать в выходные, если твои друзья ничего не хотят? :)

Новости. Появилась группа, где можно знакомиться и следить за событиями, которые мы будем анонсировать и предлагать. http://vk.com/fun4everybody

Ближайший выход - в воскресенье 

Что делать в выходные, если твои друзья ничего не хотят? :)

Друзья! Ко мне добавилось очень много людей, я не очень успеваю всем ответить. Дайте немного времени разобраться, что же нам теперь делать :) Я что-нибудь придумаю и расскажу всем желающим.

Ищем новых людей

добавляйтесь в друзья) https://vk.com/sofysoprano 

А давайте инстаграмиться))

http://instagram.com/sofochka_soprano 

Что делать в выходные, если твои друзья ничего не хотят? :)

Совия, напишите сюда)

Что делать в выходные, если твои друзья ничего не хотят? :)

В качестве информации для размышления: в субботу (07 июня) в Коломенском весь день "Времена и эпохи"  - историческая реконструкция начала XX века.

С прогулки и игр на свежем воздухе там можно было бы начать.

А вечером клуб Артефак празднует 7-й день рождения, обещают фан и сюрпризы.

Не самая обычная поездка

Sofia Raevskaia, только не узколинейная ж/д, а узкоколейная (рельсы расположены ближе друг к другу).

Это железная дорога облегчённого типа, которая преимущественно использовалась в СССР и Европе для обслуживания промышленной предприятий, шахт, рудников (наша узкоколейка ведет на торфоперерабатывающее предприятие, и по нему тоже будет экскурсия).

Функционирующих узкоколеек осталось мало, поэтому такая поездка позволяет окунуться в прошлое и коллективно поностальгировать о тех временах, которые не все из нас застали.

Остановки по требованию ("хорошее место для фото!" и "пикник будет здесь") предусмотрены.

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

Sofia Raevskaia, готовь презентабельное ))

завтра вечеринка с тортом, подарками и танцами;

в четверг – chill-out встреча заката на крыше под электронный live-сет;

а в августе будем праздновать годовщину проекта – если повезет, вечеринка пройдет на палубе Брюсова. Или в секретном rooftop - пространстве.

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

А чего вы там делаете?

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

несколько десятков человек собирается в кафе, в которое пускают в этот день только по списку. Все телефоны и гаджеты оставляются на входе.

Первая часть встречи проходит обычно: все знакомятся, играют в игры, кушают, расслабляются. Специально приглашенный фотограф снимает эту часть встречи. Эти фотографии потом выкладываются в соц.сети, в группах, кароче они общедоступные. Потом фотограф уходит.

Открывается первый бар - с алкоголем - виски, ром, текила, абсент и все что надо.

Есть и второй "бар" - с запрещенным УК РФ содержимом.

После того как примерно половина обоих баров опустела, начинается посвящение новичков. Эту часть я описывать не могу, как и все, что происходит дальше. Эту ночь потом никто не обсуждает, а многие и вообще не могут вспомнить что вообще было.

 

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

Втихаря сфоткал посвящение на прошлой встрече, надеюсь меня не убьют за это. 

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

за тобой выехали.

 

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

povidlol, хорошая попытка, неофит. Кто разрешил Тебе присутствовать на неофициальной части?!

Maria, какая именно встреча интересует? Крыша? Корабль? Тепловозо-трип? Годовщина проекта?

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

о надо сходить. у Вас так всегда ?

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

Когда день рождения отмечать будем? Август - месяц длинный.

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

У меня да. .)

Два десятка причин не приходить на встречу читателей Village

Сегодня, кстати, вечеринка на крыше vk.com/wall-57155196_10355

один из видов будет таким:

Вечеринка на крыше

за гламур и пафос я отвечаю)))))))

Вечеринка на крыше

а мне за что же отвечать? :))

Вечеринка на крыше

за зотото)))))

Вечеринка на крыше

за золото))))) волнуюсь)))))

Вечеринка на крыше

за золото.....

а зубы вставные подойдут? ))

Кальянщики о запрете на профессию и новых возможностях

Чернильница. Зайди на стройку, там тебя 15 таких "Али" обслужат. 

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