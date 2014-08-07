София Раевская
На сайте с 14 января 2010
А я не пришла, потому что все выходные занималась стиркой презентабельной одежды для выхода в свет, и вот раз, а выходные закончились (( и так каждый раз :))
Объясни, пожалуйста, чем отличается узколинейная ж\д от обычной?)) может, это меняет в корне все? :)
Ну что, какие ощущения от прошедшего? :)
- +1 планирую присоединиться4 ч. назад · Нравится
- Напоминаем, что завтра состоится
Летний Weekend.
Записалось уже около 40 человек!
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программа и маршрут: vk.cc/2ETiTU
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PS: если погода будет совсем "не айс", место и время встречи могут быть скорректированы.
Следите за новостями и на всякий случай захватите с собой зонт!Wall | VKvk.com
Мне понравился Али, познакомилась бы с ним)))
Новости. Появилась группа, где можно знакомиться и следить за событиями, которые мы будем анонсировать и предлагать. http://vk.com/fun4everybody
Ближайший выход - в воскресенье
Друзья! Ко мне добавилось очень много людей, я не очень успеваю всем ответить. Дайте немного времени разобраться, что же нам теперь делать :) Я что-нибудь придумаю и расскажу всем желающим.
добавляйтесь в друзья) https://vk.com/sofysoprano
http://instagram.com/sofochka_soprano
Совия, напишите сюда)
В качестве информации для размышления: в субботу (07 июня) в Коломенском весь день "Времена и эпохи" - историческая реконструкция начала XX века.
С прогулки и игр на свежем воздухе там можно было бы начать.
А вечером клуб Артефак празднует 7-й день рождения, обещают фан и сюрпризы.
Sofia Raevskaia, только не узколинейная ж/д, а узкоколейная (рельсы расположены ближе друг к другу).
Это железная дорога облегчённого типа, которая преимущественно использовалась в СССР и Европе для обслуживания промышленной предприятий, шахт, рудников (наша узкоколейка ведет на торфоперерабатывающее предприятие, и по нему тоже будет экскурсия).
Функционирующих узкоколеек осталось мало, поэтому такая поездка позволяет окунуться в прошлое и коллективно поностальгировать о тех временах, которые не все из нас застали.
Остановки по требованию ("хорошее место для фото!" и "пикник будет здесь") предусмотрены.
Sofia Raevskaia, готовь презентабельное ))
завтра вечеринка с тортом, подарками и танцами;
в четверг – chill-out встреча заката на крыше под электронный live-сет;
а в августе будем праздновать годовщину проекта – если повезет, вечеринка пройдет на палубе Брюсова. Или в секретном rooftop - пространстве.
А чего вы там делаете?
несколько десятков человек собирается в кафе, в которое пускают в этот день только по списку. Все телефоны и гаджеты оставляются на входе.
Первая часть встречи проходит обычно: все знакомятся, играют в игры, кушают, расслабляются. Специально приглашенный фотограф снимает эту часть встречи. Эти фотографии потом выкладываются в соц.сети, в группах, кароче они общедоступные. Потом фотограф уходит.
Открывается первый бар - с алкоголем - виски, ром, текила, абсент и все что надо.
Есть и второй "бар" - с запрещенным УК РФ содержимом.
После того как примерно половина обоих баров опустела, начинается посвящение новичков. Эту часть я описывать не могу, как и все, что происходит дальше. Эту ночь потом никто не обсуждает, а многие и вообще не могут вспомнить что вообще было.
Втихаря сфоткал посвящение на прошлой встрече, надеюсь меня не убьют за это.
за тобой выехали.
о надо сходить. у Вас так всегда ?
Когда день рождения отмечать будем? Август - месяц длинный.
Сегодня, кстати, вечеринка на крыше vk.com/wall-57155196_10355
один из видов будет таким:
за гламур и пафос я отвечаю)))))))
а мне за что же отвечать? :))
за зотото)))))
за золото))))) волнуюсь)))))
за золото.....
а зубы вставные подойдут? ))
Чернильница. Зайди на стройку, там тебя 15 таких "Али" обслужат.
Вау! Не так часто везет побывать на крыше в Москве в хорошей атмосфере! Это либо много пафоса и плохая еда, либо... много пафоса и плохая еда!
Но здесь я должна быть!