МГУ отказался лишить Лукашенко звания почетного профессора. Петиция за отзыв статуса собрала 42 тысячи подписей
В Минске задержали издателя The Village Беларусь Александра Василевича
IKEA и LEGO выпустили конструктор и ящики для хранения деталей
ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт
К пресс-секретарю Юлии Галяминой пришли с обыском
В Москву снова придет гроза с сильным ветром
Бывшие преподаватели ВШЭ создали независимый «Свободный университет»
Третьяковка частично открылась после потопа. Залы продолжают сушить