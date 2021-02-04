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Посты2722Коротко78
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Алена Дергачева

Москва, Сочи, На сайте с 2 июля 2018

Посты2722Коротко78

4 февраля

Перед центром в Сахарове выросла большая очередь на передачи. К полудню в ней стояли больше сотни человек
обновлено4 февраля 2021

Перед центром в Сахарове выросла большая очередь на передачи. К полудню в ней стояли больше сотни человек

11 ноября

Цитата дня
11 ноября 2020

«Я не ведьмак»: Главный инфекционист ФМБА — о лечении коронавируса березовым грибом

2 ноября

Активисты спасали умирающих кроликов в Серебряном Бору. Власти посчитали это нарушением закона
2 ноября 2020

Активисты спасали умирающих кроликов в Серебряном Бору. Власти посчитали это нарушением закона

7 октября

Участников Pussy Riot, развесивших радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента, задержали
7 октября 2020

Участников Pussy Riot, развесивших радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента, задержали

25 сентября

Забыть или заменить электробусом: Москвичи наконец-то смогут решить судьбу монорельса
25 сентября 2020

Забыть или заменить электробусом: Москвичи наконец-то смогут решить судьбу монорельса

27 августа

МГУ отказался лишить Лукашенко звания почетного профессора. Петиция за отзыв статуса собрала 42 тысячи подписей
27 августа 2020

МГУ отказался лишить Лукашенко звания почетного профессора. Петиция за отзыв статуса собрала 42 тысячи подписей

обновлено27 августа 2020

В Минске задержали издателя The Village Беларусь Александра Василевича

IKEA и LEGO выпустили конструктор и ящики для хранения деталей
27 августа 2020

IKEA и LEGO выпустили конструктор и ящики для хранения деталей

27 августа 2020

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тысяч карт

27 августа 2020

К пресс-секретарю Юлии Галяминой пришли с обыском

В Москву снова придет гроза с сильным ветром
27 августа 2020

В Москву снова придет гроза с сильным ветром

27 августа 2020

Бывшие преподаватели ВШЭ создали независимый «Свободный университет»

обновлено27 августа 2020

Третьяковка частично открылась после потопа. Залы продолжают сушить

26 августа

26 августа 2020

Суд оштрафовал главреда «Таких дел» на 200 тысяч рублей за пикет в поддержку Азара

«Культраб» выпустил коллекцию и спецпроект, посвященные экологии Черного моря
26 августа 2020

«Культраб» выпустил коллекцию и спецпроект, посвященные экологии Черного моря

Дмитрий Песков — о том, почему не произносит имя Навального
Цитата дня
26 августа 2020

Дмитрий Песков — о том, почему не произносит имя Навального

обновлено26 августа 2020

ФАС возбудила дело против Lindt из-за различий шоколада в России и Европе. Компания проблемы с качеством отрицает

25 августа

В Подольске 27 граждан Индии выгнали на улицу, не выплатив им деньги
25 августа 2020

В Подольске 27 граждан Индии выгнали на улицу, не выплатив им деньги

24 августа

Скидки до 50 %: Как снизятся цены на проезд в метро в определенное время
24 августа 2020

Скидки до 50 %: Как снизятся цены на проезд в метро в определенное время

24 августа 2020

«Перекресток» начал принимать батарейки на переработку

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