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Olia K

На сайте с 17 января 2010

Комментарии70
Темы0
Посты1
Коротко0
Квартира недели (Петербург)

Нет "души" у квартиры, даже икеа делает по интереснее.

В Москве открывается Pinkberry

Я очень люблю эти лакомства)))) так рада, что они теперь здесь)

Московские геи поздравят мэра с Днем рождения пикетом «Лужков – гомик»

да, хоть кто-то отстаивает свои права

Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге

А Волконский открылся на Каменоостровском пр. 8

Пока что отзывы не ахти какие

Для любителей кофе и десертов в Санкт-Петербурге

Кстати, хотела добавить, что в Бизе - очень испортился персонал. Сначала не подходят к тебе, чтобы принять заказ, потом, когда ты наконец сумеешь их заманить и просишь убрать стол после предыдущих посетителей - тебе по-хамски отвечают: вы уже поели, да?. и все в таком духе...что случилось с девушками для нас с мамой осталось - загадка

Метроша может стать официальным символом метрополитена

Наркоша

Сад лемуров

блин, круто! всегда мечтала покормить таких пушистых

Английское лакомство крамбл

звучит здорово

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

интересная статья. Согласна по поводу преподавателей и прочих, которые будут выносить мозг по поводу того, что нужно доделать или переделать. В Англии будут ради слить, потому что ты - самостоятелен и никакой помощи, даже руководства к действию не дают. Только самостоятельное плавание без компаса.

У меня комментарий к статье. Некоторые занимают места реально адекватных и способных, в некоторых моментах даже талантливых людей (сидят на местах из-за своих связей и подпиливают огромные страшные ногти). Эти места у нас освобождаются посмертно.

Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу

Главное, чтобы не как Сапсан. А-то жители Вены и Варшавы закидают чем-нибудь

Поезда РЖД отправятся из Москвы в Ниццу

Венскими вафлями закидают.

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