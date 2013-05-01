Olia K
На сайте с 17 января 2010
Я очень люблю эти лакомства)))) так рада, что они теперь здесь)
да, хоть кто-то отстаивает свои права
А Волконский открылся на Каменоостровском пр. 8
Пока что отзывы не ахти какие
Кстати, хотела добавить, что в Бизе - очень испортился персонал. Сначала не подходят к тебе, чтобы принять заказ, потом, когда ты наконец сумеешь их заманить и просишь убрать стол после предыдущих посетителей - тебе по-хамски отвечают: вы уже поели, да?. и все в таком духе...что случилось с девушками для нас с мамой осталось - загадка
блин, круто! всегда мечтала покормить таких пушистых
звучит здорово
интересная статья. Согласна по поводу преподавателей и прочих, которые будут выносить мозг по поводу того, что нужно доделать или переделать. В Англии будут ради слить, потому что ты - самостоятелен и никакой помощи, даже руководства к действию не дают. Только самостоятельное плавание без компаса.
У меня комментарий к статье. Некоторые занимают места реально адекватных и способных, в некоторых моментах даже талантливых людей (сидят на местах из-за своих связей и подпиливают огромные страшные ногти). Эти места у нас освобождаются посмертно.
Главное, чтобы не как Сапсан. А-то жители Вены и Варшавы закидают чем-нибудь
Венскими вафлями закидают.
Нет "души" у квартиры, даже икеа делает по интереснее.