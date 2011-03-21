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КФ

Ксения фом Эндт

На сайте с 19 января 2010

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Барселона - 10 желаний

пожалуйста) новые стороны манят!

Квартира недели: Гоголевский бульвар

лилово-бежевое впечатление)))
для домашних вечеринок а-ля "бум" отлично! есть и укромные уголки, и общность присутствует! я б сходила на такую вечеринку))) юхууу)

Барселона - 10 желаний

я много слышала про карточки, но как-то всегда получалось отлично обходиться без них))) когда ездили еще в первый раз, мы катались на автобусе (http://www.barcelonabusturistic.cat/), и с его билетом тоже прилагалась скидочная книжечка в музеи и тд.
да и просто весело кататься на втором этаже автобуса!

Барселона - 10 желаний

почему?