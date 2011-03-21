Ксения фом Эндт
На сайте с 19 января 2010
Квартира недели: Гоголевский бульвар
лилово-бежевое впечатление)))
лилово-бежевое впечатление)))
для домашних вечеринок а-ля "бум" отлично! есть и укромные уголки, и общность присутствует! я б сходила на такую вечеринку))) юхууу)
Барселона - 10 желаний
я много слышала про карточки, но как-то всегда получалось отлично обходиться без них))) когда ездили еще в первый раз, мы катались на автобусе (http://www.barcelonabusturistic.cat/), и с его билетом тоже прилагалась скидочная книжечка в музеи и тд.
я много слышала про карточки, но как-то всегда получалось отлично обходиться без них))) когда ездили еще в первый раз, мы катались на автобусе (http://www.barcelonabusturistic.cat/), и с его билетом тоже прилагалась скидочная книжечка в музеи и тд.
да и просто весело кататься на втором этаже автобуса!
Барселона - 10 желаний
почему?
пожалуйста) новые стороны манят!