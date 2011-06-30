Kseniya Volkova
На сайте с 20 января 2010
очень меткое высказывание)))
спасибо, будет-будет) постараюсь поскорее)
и что-то, мне кажется, этот кусок получился не самый интересный((
спасибо) скоро надеюсь порадовать следующей частью :)
kristinash, а я не настаиваю)) Это только мое мнение - то, какой стороной город повернулся лично ко мне в первый мой раз там)
К тому же недаром я сказала про второй шанс :)
так соскучилась по каталке (((((каждый день смотрю в нэте видео и фотки и прям плакать хочется, что пока нет возможности поехать((((( надоела зима((((
ну ничего) зато можно начинать планировать какое-нибудь большое хорошее путешествие)
мы планировали и органиховывали евротрип несколько месяцев - зато путешествовали по собственному маршруту, не завися ни от кого и денег потратили не так много, как могли бы)
омг, кого вижу! любовница ветра и покорительница досок ))
спасибо за фидбек, Ксю )
Дашка, очень клёво написала! =)