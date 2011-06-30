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KV

Kseniya Volkova

На сайте с 20 января 2010

Комментарии21
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Приоткроем окошко в мир Южной Франции

Дашка, очень клёво написала! =)

Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира)

постараюсь)))

Антология путешествий: первый раз на Бали

очень меткое высказывание)))

Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира)

спасибо, будет-будет) постараюсь поскорее)
и что-то, мне кажется, этот кусок получился не самый интересный((

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 2. Севилья

спасибо) скоро надеюсь порадовать следующей частью :)

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид

kristinash, а я не настаиваю)) Это только мое мнение - то, какой стороной город повернулся лично ко мне в первый мой раз там)
К тому же недаром я сказала про второй шанс :)

Автотрип Испания-Португалия-Франция. Часть 1. Мадрид

Спасибо, часть второая уже готова :)
http://www.lookatme.ru/flows/evropa/posts/82391-avtotrip-ispaniya-portugaliya-frantsiya-chast-1-sevilya

Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира)

так соскучилась по каталке (((((каждый день смотрю в нэте видео и фотки и прям плакать хочется, что пока нет возможности поехать((((( надоела зима((((

Автотрип по Южной Европе. Часть 3. Португалия (Тавира)

ну ничего) зато можно начинать планировать какое-нибудь большое хорошее путешествие)

мы планировали и органиховывали евротрип несколько месяцев - зато путешествовали по собственному маршруту, не завися ни от кого и денег потратили не так много, как могли бы)

Приоткроем окошко в мир Южной Франции

омг, кого вижу! любовница ветра и покорительница досок ))
спасибо за фидбек, Ксю )