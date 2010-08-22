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17 сентября, четверг
Екатеринбург
Екатеринбург
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ФД

Филл Данилофф

На сайте с 22 января 2010

Комментарии47
Темы0
Посты1
Коротко0
Сангрия

Да только на картинках бред, Сагрию не подают в стакане , всегда подавали в большом кувшине и давали стаканы/бокалы..

Лимонный кусочек счастья

На рождество можна зделать Pipparkoogid это такие пряные печенья эстонские, там в тесто кокрас идет : корица,кардамон и т.д

Коктейль RIGHT CITRUS

ааа Лед? без льда както не ахти

Жареное мороженое

лутче во фритюре делать, да и мороженое можна самому зделать

Такие изысканные кулинарные изыски. Часть 1

ой ща набежит полоумных людей с криками "Мясо зло, вы трупоеды". а так Кулинария это тонкость культуры.

Кролик, проще чем вы думаете

да везде надо знать меру и будет тебе "щастье и профит". А касательно видио, я тож не понимаю как можна есть собак,кошек,змей , Когда они еще живые,хоть я и повар. Понимаю свежая рыба выловил, расплостал, наделал филе , суб.продукты в бульон.

Фунчоза с курицей и креветками

а не сухо? соус бы сюда каконть на основе чили-лайма-сои, а то думаю суховато както

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

а у меня свой топ 1. Печенка (не могу ее есть и пробовать запах и вкус бррррр , но приходится ее готовить) 2. Жаренная рыба (кроме красной,тунца,палтуса) 3. Консервы рыбные ( хрен знает что там в этой банке)

Здоровое питание

Сверх нового тут ни чего я для себя не нашел. А вот девушка на 3 фотке может отрубить себе пальцы если будет так дальше резать!

Съедобная краска в баллончиках

нафига красить? Если уже вывели сорта разноцветной моркови всех цветов радуги

Съедобная краска в баллончиках

от которой волосы потом вылезают, не правда ли очень мило? ^___^

Коктейль RIGHT CITRUS

Ну так добавьте. =)

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