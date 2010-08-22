Филл Данилофф
На сайте с 22 января 2010
На рождество можна зделать Pipparkoogid это такие пряные печенья эстонские, там в тесто кокрас идет : корица,кардамон и т.д
ааа Лед? без льда както не ахти
лутче во фритюре делать, да и мороженое можна самому зделать
ой ща набежит полоумных людей с криками "Мясо зло, вы трупоеды". а так Кулинария это тонкость культуры.
да везде надо знать меру и будет тебе "щастье и профит". А касательно видио, я тож не понимаю как можна есть собак,кошек,змей , Когда они еще живые,хоть я и повар. Понимаю свежая рыба выловил, расплостал, наделал филе , суб.продукты в бульон.
а не сухо? соус бы сюда каконть на основе чили-лайма-сои, а то думаю суховато както
а у меня свой топ 1. Печенка (не могу ее есть и пробовать запах и вкус бррррр , но приходится ее готовить) 2. Жаренная рыба (кроме красной,тунца,палтуса) 3. Консервы рыбные ( хрен знает что там в этой банке)
Сверх нового тут ни чего я для себя не нашел. А вот девушка на 3 фотке может отрубить себе пальцы если будет так дальше резать!
нафига красить? Если уже вывели сорта разноцветной моркови всех цветов радуги
от которой волосы потом вылезают, не правда ли очень мило? ^___^
Ну так добавьте. =)
Да только на картинках бред, Сагрию не подают в стакане , всегда подавали в большом кувшине и давали стаканы/бокалы..