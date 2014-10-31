S
На сайте с 5 августа 2008
Многократно останавливалась в хостелах, но только в США и Европе. В России пока нет. Всегда пользовалась hostelworld.
Спросил про любимых преподавателей (ещё училась в университете). Назвала известного в Москве специалиста, реакция: "А он правда гей?".
Для начала купите доступ в базу товарных знаком Роспатента (это не дорого) и пробейте свои названия. А то назовётесь - а потом придут правообладатели. Слова типа "кофе", конечно, не охраняются)
Reese's peanutbutter cup
Take five от Хёршиз
Никогда бы не угадала, кем работает хозяин по обстановке. Но квартира отличная.
Девушка выглядит симпатично, но есть ощущение, что хотелось показать самые любимые вещи, даже если между собой они не сочетаются. Мелькнул безымянный блейзер. Не думаю, что его удобно носить под толстовкой, зато к платью подходит, "для фото".
А платье, платье отличное и очень идёт.
В прошлом году я прошла курс диетологии в американском университете, так у нас даже в учебниках было написано, что большие проблемы с тем, что называть "органик". Есть сертификаты, но у них разные стандарты. Так что про "полноценная система сертификации" - не совсем правда. И органическая курица стоит не в 6-7 раз дороже обычной, как заявлено в тексте.
При этом вузы строят общежития в двух часах езды от учебных корпусов. Тут что к 9, что к 10 - разницы нет.
Матрёшки-вамп это что-то
Старбакс и Даблби в одной категории - оч. странно.
Старбакс и Кофе Хауз по качеству напитков одинаковые.