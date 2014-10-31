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На сайте с 5 августа 2008

Комментарии78
Темы0
Посты1
Коротко0
Капучино

Старбакс и Даблби в одной категории - оч. странно. 

Старбакс и Кофе Хауз по качеству напитков одинаковые.

Кто пользовался хостелами?

Многократно останавливалась в хостелах, но только в США и Европе. В России пока нет. Всегда пользовалась hostelworld.

Самые "дурацкие" вопросы на собеседовании?!

Спросил про любимых преподавателей (ещё училась в университете). Назвала известного в Москве специалиста, реакция: "А он правда гей?".

Опрос по названию coffee to go

Для начала купите доступ в базу товарных знаком Роспатента (это не дорого) и пробейте свои названия. А то назовётесь - а потом придут правообладатели. Слова типа "кофе", конечно, не охраняются)

Иностранные продукты, которых не найти в Москве

Reese's peanutbutter cup

Take five от Хёршиз

Квартира недели (Москва)

Никогда бы не угадала, кем работает хозяин по обстановке. Но квартира отличная.

Внешний вид: Ирина Инешина, продюсер

Девушка выглядит симпатично, но есть ощущение, что хотелось показать самые любимые вещи, даже если между собой они не сочетаются. Мелькнул безымянный блейзер. Не думаю, что его удобно носить под толстовкой, зато к платью подходит, "для фото".
А платье, платье отличное и очень идёт.

Мнение: Борис Акимов о сертификации экопродуктов в Москве

В прошлом году я прошла курс диетологии в американском университете, так у нас даже в учебниках было написано, что большие проблемы с тем, что называть "органик". Есть сертификаты, но у них разные стандарты. Так что про "полноценная система сертификации" - не совсем правда. И органическая курица стоит не в 6-7 раз дороже обычной, как заявлено в тексте.

Студентам предложили вставать на час позже

При этом вузы строят общежития в двух часах езды от учебных корпусов. Тут что к 9, что к 10 - разницы нет.

Узбекские дизайнеры создали логотип Москвы

Матрёшки-вамп это что-то

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