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Посты210Коротко1868
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Шура Гуляева

На сайте с 13 марта 2020

Посты210Коротко1868

Позавчера

15 ноября 2021

В Москве открылась онлайн-запись на экспресс-тестирование на коронавирус

Дмитрий Песков — о возможной ликвидации «Мемориала»
Цитата дня
15 ноября 2021

Дмитрий Песков — о возможной ликвидации «Мемориала»

15 ноября 2021

В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр

В Москве с газовым пистолетом напали на основателя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского
15 ноября 2021

В Москве с газовым пистолетом напали на основателя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского

Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию
15 ноября 2021

Свечи и бумажная звезда: H&M Home выпустил новогоднюю коллекцию

15 ноября 2021

Израиль начнет пускать привитых «Спутником V» россиян

15 ноября 2021

«Ъ»: Миллионы корпоративных сим-карт могут отключить с 1 декабря

14 ноября

14 ноября 2021

Сахаровский центр устроит барахолку в поддержку «Комитета против пыток»

Москву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы
Прогноз
14 ноября 2021

Москву накроет снег! А к концу месяца могут прийти январские морозы

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике
14 ноября 2021

На «Винзаводе» состоится выставка концептуальных украшений о политике

14 ноября 2021

В Москве выявили минимум заболевших коронавирусом с начала октября

14 ноября 2021

В московском метро пассажир погиб, пытаясь спасти прыгнувшего под поезд человека

12 ноября

12 ноября 2021

Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в самолетах, поездах и общественных местах

Сервис дня
12 ноября 2021

Приложение, чтобы снизить уровень тревожности

На Романа Баданина и Петра Верзилова составили протоколы о нарушении закона об иноагентах
12 ноября 2021

На Романа Баданина и Петра Верзилова составили протоколы о нарушении закона об иноагентах

Материал дня
12 ноября 2021

Большой текст «Би-би-си» об актерах, которым не дают роли из-за поддержки Навального

Цифра дня
12 ноября 2021

Сколько россиян ничего не слышали про СМИ-иноагентов

11 ноября

Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах
11 ноября 2021

Владимир Жириновский подал в суд на «Дождь» из-за обвинений в домогательствах

11 ноября 2021

В Москве по обвинению в педофилии арестовали преподавателя ВШЭ и МГУ

Сохранить модернистские окна здания ТАСС
Петиция дня
11 ноября 2021

Сохранить модернистские окна здания ТАСС

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