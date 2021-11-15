Шура Гуляева
На сайте с 13 марта 2020
Позавчера
15 ноября 2021
В Подмосковье построят платную дорогу за 60 миллиардов рублей. Проезд составит 12 рублей за километр
15 ноября 2021
В Москве с газовым пистолетом напали на основателя группы «Ногу свело!» Антона Якомульского
14 ноября
12 ноября
12 ноября 2021
Правительство внесло в Госдуму законопроект о QR-кодах в самолетах, поездах и общественных местах
12 ноября 2021
На Романа Баданина и Петра Верзилова составили протоколы о нарушении закона об иноагентах
Материал дня
12 ноября 2021