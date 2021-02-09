Валерия Зеновина
Москва, На сайте с 6 октября 2020
9 февраля
9 февраля 2021
Активистки планируют выстроиться в цепь солидарности на Старом Арбате, чтобы поддержать женщин-политзаключенных
Цитата дня
9 февраля 2021
«В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем» — Дмитрий Песков о новой акции в поддержку Навального
обновлено9 февраля 2021
Член СПЧ заявила о пропаже гуманитарной помощи для тех, кто сидит в Сахарове. Однако позже отправление нашлось
11 февраля
8 февраля
8 февраля 2021
«Коммерсантъ»: «Яндексу» грозит штраф из-за рекламы сайтов с выписками из реестра недвижимости
8 февраля 2021
«Мемориал» признал политзаключенными десятерых оппозиционеров, которых обвинили по «санитарному делу»
8 февраля 2021
В Мосгорсуде объявили эвакуацию. Там сегодня должны рассмотреть апелляцию на арест Сергея Смирнова и Анны Велликок
8 февраля 2021
Центр Мейерхольда удалил с сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой. Она поддерживала Навального
Галерея
8 февраля 2021
Как будет выглядеть спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная Гора
обновлено8 февраля 2021
YouTube заблокировал видео разговора Навального с его возможным отравителем. Через несколько часов его разблокировали
8 февраля 2021