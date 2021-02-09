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Посты14Коротко638
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Валерия Зеновина

Москва, На сайте с 6 октября 2020

Посты14Коротко638

9 февраля

9 февраля 2021

Роскомнадзор начал тестировать приложение для быстрых жалоб на запрещенную информацию

Опрос
9 февраля 2021

Большинство россиян экономят в путешествиях на сувенирах и подарках

Новым худруком «Гоголь-центра» станет Алексей Агранович
9 февраля 2021

Новым худруком «Гоголь-центра» станет Алексей Агранович

9 февраля 2021

Активистки планируют выстроиться в цепь солидарности на Старом Арбате, чтобы поддержать женщин-политзаключенных

На «Флаконе» покажут фильм о депрессии «На грани»
9 февраля 2021

На «Флаконе» покажут фильм о депрессии «На грани»

«В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем» — Дмитрий Песков о новой акции в поддержку Навального
Цитата дня
9 февраля 2021

«В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем» — Дмитрий Песков о новой акции в поддержку Навального

9 февраля 2021

В московских ЗАГСах сняли часть ограничений по COVID-19

обновлено9 февраля 2021

Член СПЧ заявила о пропаже гуманитарной помощи для тех, кто сидит в Сахарове. Однако позже отправление нашлось

Петиция дня
9 февраля 2021

Отпустить всех задержанных на прошедших митингах и остановить судебный произвол

11 февраля

обновлено11 февраля 2021

Новые акции в поддержку Навального пройдут 14 февраля. В «другом формате» и без столкновения с полицией

8 февраля

8 февраля 2021

«Коммерсантъ»: «Яндексу» грозит штраф из-за рекламы сайтов с выписками из реестра недвижимости

8 февраля 2021

«Мемориал» признал политзаключенными десятерых оппозиционеров, которых обвинили по «санитарному делу»

Политех подготовил на 8 февраля бесплатную программу в честь Дня науки
8 февраля 2021

Политех подготовил на 8 февраля бесплатную программу в честь Дня науки

8 февраля 2021

В Мосгорсуде объявили эвакуацию. Там сегодня должны рассмотреть апелляцию на арест Сергея Смирнова и Анны Велликок

Центр Мейерхольда удалил с сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой. Она поддерживала Навального
8 февраля 2021

Центр Мейерхольда удалил с сайта страницу актрисы Варвары Шмыковой. Она поддерживала Навального

Как будет выглядеть спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная Гора
Галерея
8 февраля 2021

Как будет выглядеть спорткомплекс в стиле неомодернизма в районе Соколиная Гора

обновлено8 февраля 2021

YouTube заблокировал видео разговора Навального с его возможным отравителем. Через несколько часов его разблокировали

8 февраля 2021

Бизнес-патриоты предложили не пускать на выборы в Госдуму Юлию Навальную. Она о таких планах не говорила

8 февраля 2021

В Москве пройдет фестиваль корейского кино

10 февраля

обновлено10 февраля 2021

Мэрия отклонила заявку либертарианцев на митинг в поддержку Навального. Его хотели провести 23 февраля

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