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Посты22Коротко649
ЮМ

Юлиана Максимова

На сайте с 10 октября 2020

Посты22Коротко649

Вчера

Анимированные эмодзи в Telegram — эякулирующий баклажан и персик со шлепком
Кринж дня
9 часов назад

Анимированные эмодзи в Telegram — эякулирующий баклажан и персик со шлепком

РКН заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»
10 часов назад

РКН заблокировал сайт ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о Бок»

Проект «Гопсвоп» создал чат для продажи вещей
11 часов назад

Проект «Гопсвоп» создал чат для продажи вещей

«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье
11 часов назад

«Винзавод» проведет паблик-ток про влияние соцсетей на ментальное здоровье

Вакансия дня
13 часов назад

Контроллер QR-кодов (свой тоже придется показать)

Экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Ильназа Галявиева
14 часов назад

Экспертиза признала вменяемым казанского стрелка Ильназа Галявиева

Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров
Цифра дня
16 часов назад

Сколько потеряют российские авиаперевозчики, если их обяжут проверять QR-коды у пассажиров

17 часов назад

Россия возобновит авиасообщение с Аргентиной и Бразилией с 1 декабря

Позавчера

На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»
15 ноября 2021

На Трехгорной мануфактуре пройдет очередной «Ламбада-маркет»

обновлено15 ноября 2021

Из торговых центров Columbus и «Ривьера» эвакуировали посетителей

обновлено15 ноября 2021

В Останкинскую башню поступило ложное сообщение о минировании

Повысить цену на водку и коньяк с 2022 года
Предложение дня
15 ноября 2021

Повысить цену на водку и коньяк с 2022 года

Сервис дня
15 ноября 2021

«Моя волна» от «Яндекс.Музыки» с новой системой рекомендации

15 ноября 2021

Школа Дизайна НИУ ВШЭ и Believe проведут курс по созданию музыки

Список
15 ноября 2021

Кем москвичи смогут подработать в новогодние праздники

15 ноября 2021

Visa не будет брать комиссию за переводы с карты на карту по номеру телефона

Предложение дня
15 ноября 2021

Признавать иноагентами НКО, если они получают деньги от живущих за границей россиян

5 ноября

Треки t.A.T.u, которые перепели Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева
Плейлист дня
5 ноября 2021

Треки t.A.T.u, которые перепели Монеточка, ЛСП и Алла Пугачева

Клип на песню «Ноябрь» от группы «Мегаполис»
Видео дня
5 ноября 2021

Клип на песню «Ноябрь» от группы «Мегаполис»

Прокуратура проверит песни Алены Швец на призывы к суициду
5 ноября 2021

Прокуратура проверит песни Алены Швец на призывы к суициду

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