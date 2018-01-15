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IO

Ilya Orange

На сайте с 7 августа 2008

Комментарии35
Темы0
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25 самых ожидаемых альбомов 2018 года

"Можно предположить, что в 2018-м Фараон наконец реализует свои рок-амбиции Курта Кобейна" голову себе отстрелит, что ли?

Как я пыталась купить запрещёнку в Москве

Прошутто и подобных мясных продуктов после запрета, по-моему, стало только больше, то есть прям буквально в пятерочке встречается.

Где заказать вкусную пиццу?

mi piace и zotman, но они не везде доставляют

либо песто кафе, если первые двое не привезли

Сергей Минаев открывает в Москве новый бар Духless Bar

ужас

В московских школах хотят провести «уроки толерантности»

На пятом уроке детей будут учить толерантности к депутатам?

Гамак дома - плюсы, минусы, подводные камни

на двух анкерных крюках отлично висит, главное, чтобы стены были прочные

16 кафе, где вкусно и недорого

Совсем забыли про кампус РУДН, где целая куча индийских, китайских, арабских и даже эфиопских заведений со смешными ценами. В кафе "Мираж", например, за 200 рублей можно получить огромную шаурму на тарелке (ГОРА мяса, соусы, картошка и овощи) + пиво. Ну и всякие учрежденческие столовые со свободным входом - троллейбусные парки, типографии, НИИ и т.д. - блюд дороже 60 рублей там не бывает.

Багет с лососем, креветками и песто

и больше рецептов здесь: http://burgertronique.tumblr.com/

Бургер с котлетой из нута

Еще больше рецептов от Burgertronic Inc. - http://burgertronique.tumblr.com/﻿

Между булок: Что внутри у самых больших московских бургеров, часть 2

Но где CBBG76, big shawn из старлайта и миллион бургеров из беверли хиллс дайнер?

Где заказать вкусную пиццу?

зотман маленькая невкусная и " накидали всякой херни на лепушку " зооооотман

Бургер с котлетой из нута

Вполне достойно того, чтобы переносить на коммерческую основу.

Багет с лососем, креветками и песто
комментарий удалён
16 кафе, где вкусно и недорого

Кстати согласен, во всех кафешках был, Мираж, Симбад, Дионис просто дешево и вкусно все.

16 кафе, где вкусно и недорого

Шаурма плюс холодное пиво (непонятно какое - но, очевидно, для автора существует просто некое "пиво", которое его уже одним упоминанием приводит в экстаз) - это по-быдляцки уж как-то, простите, и точно прямой путь к ожирению. Да и одно блюдо (автор, правда, тщательно перечислил все его ингредиенты - интересный подход, видимо, чтобы "казалось больше") и напиток за 200 рублей - отнюдь не "ура, дешево".

В московских школах хотят провести «уроки толерантности»

Нет. будут учить, как сделать депутата толерантным к "народу"

Как я пыталась купить запрещёнку в Москве

в 5ке? да чего уж там,  и пармезана много, мейд ин Ростов))

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