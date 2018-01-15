Ilya Orange
На сайте с 7 августа 2008
Прошутто и подобных мясных продуктов после запрета, по-моему, стало только больше, то есть прям буквально в пятерочке встречается.
mi piace и zotman, но они не везде доставляют
либо песто кафе, если первые двое не привезли
На пятом уроке детей будут учить толерантности к депутатам?
на двух анкерных крюках отлично висит, главное, чтобы стены были прочные
Совсем забыли про кампус РУДН, где целая куча индийских, китайских, арабских и даже эфиопских заведений со смешными ценами. В кафе "Мираж", например, за 200 рублей можно получить огромную шаурму на тарелке (ГОРА мяса, соусы, картошка и овощи) + пиво. Ну и всякие учрежденческие столовые со свободным входом - троллейбусные парки, типографии, НИИ и т.д. - блюд дороже 60 рублей там не бывает.
и больше рецептов здесь: http://burgertronique.tumblr.com/
Еще больше рецептов от Burgertronic Inc. - http://burgertronique.tumblr.com/
Но где CBBG76, big shawn из старлайта и миллион бургеров из беверли хиллс дайнер?
зотман маленькая невкусная и " накидали всякой херни на лепушку " зооооотман
Вполне достойно того, чтобы переносить на коммерческую основу.
Кстати согласен, во всех кафешках был, Мираж, Симбад, Дионис просто дешево и вкусно все.
Шаурма плюс холодное пиво (непонятно какое - но, очевидно, для автора существует просто некое "пиво", которое его уже одним упоминанием приводит в экстаз) - это по-быдляцки уж как-то, простите, и точно прямой путь к ожирению. Да и одно блюдо (автор, правда, тщательно перечислил все его ингредиенты - интересный подход, видимо, чтобы "казалось больше") и напиток за 200 рублей - отнюдь не "ура, дешево".
Нет. будут учить, как сделать депутата толерантным к "народу"
в 5ке? да чего уж там, и пармезана много, мейд ин Ростов))
"Можно предположить, что в 2018-м Фараон наконец реализует свои рок-амбиции Курта Кобейна" голову себе отстрелит, что ли?