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ТФ

Татьяна Фролова

На сайте с 7 августа 2008

Комментарии10
Темы0
Посты1
Коротко0
Волшебная домашняя тянучка

мммм....как хочется сразу попробовать!!!

Куриные яйца своими руками

китайцы…они могут всё…и у них нет совсем ответственности за будущее, кажется…

Pre Lachaise

не могу я на кладбищах гулять…Честно – не могу даже понять этого удовольствия. Был случай (я в то время работала некоторое время в Париже), когда обезумевшие друзья, приехавшие в Па на пару дней, потребовали повести их именно на кладбища, довела и ждала у входа…

Bubble Gum Alleys

потрясный пост!

Маркировка E nnn на продуктах питания

Спасибо! никогда не задумывалась…