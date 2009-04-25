Татьяна Фролова
На сайте с 7 августа 2008
Куриные яйца своими руками
китайцы…они могут всё…и у них нет совсем ответственности за будущее, кажется…
Pre Lachaise
не могу я на кладбищах гулять…Честно – не могу даже понять этого удовольствия. Был случай (я в то время работала некоторое время в Париже), когда обезумевшие друзья, приехавшие в Па на пару дней, потребовали повести их именно на кладбища, довела и ждала у входа…
Bubble Gum Alleys
потрясный пост!
Маркировка E nnn на продуктах питания
Спасибо! никогда не задумывалась…
мммм....как хочется сразу попробовать!!!