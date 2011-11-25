сергей греШнов
На сайте с 8 августа 2008
это too much...
перебор.
жаль, что ни одного градоначальника из России так и не попало в этот список.
самарский вокзал забыт не по заслугам
самарский вокзал забыт не по заслугам
http://my.samara.ru/~samara/vokzal/
самрский вокзал забыт не по заслугам. http://my.samara.ru/~samara/vokzal/
пиздешь, сорри.
нормальный сериал и нормальные герои.
главное что бы всю информацию, которая поступает к намв голову нормально воспринемалась, а не копировалась с натуры.
мнек ажется что первый канал должен показывать больше чем галкина - нормальная альтернатива в любом случае лучше чем букины и универ..
Столько тепла..)
я бы не смог съесть такую красоту)
похрен на фото....
2-ое августа день ВДВ))))
а я б не смогла не съесть)
пиздешь, сорри ту. Герои там какие-то заторможенные... и снят хуево, пол серии посмотрел и чуть на ковер не стошнило.
что-то с вестибуляркой, наверное
галкина сняли с 1 канала :)
а сериал это творчество Гай Германики.канал ему-КУЛЬТУРА!
и молодежь привлекут и покажут истинную культуру народных масс!!!
Германика все снимает одинаково-как говорил Зельвенский, чтобы составить впечатление от Школы- посмотрите Все умрут, а я останусь- короче, но про то же
У нас обычно хотят как лучше... в Казани сейчас готовятся к универсиаде как ненормальные. улучшают транспортную сеть, дороги. из-за этих улучшений уже полгода живем в пробках, которых было меньше, и когда этот бардак закончится никто не знает. машин больше стало на дорогах, потому что на автобусе вообще невозможно добраться почти никуда. И это малая доля наших "отличных проектов". наболело уже просто.
потому что именно начальника -то ни в одном российском городе нет..а только назначенцы для порулить..попилить.. протолкнуть жуну мужа брата свата..к строительству бизнецентров..прокладке дорог.. бордюров..
это потому что никому ничего не надо.. это не руководители.. города а пройдохи.. стащить и свалить только что-нить.. они сидят и ждут что им скажут и только тогда начинают шевелиться.. что-то делать.. а когда делаешь все одновременно а не своевременно.. известно что получается.. ну вы сейчас это наблюдаете.. о качестве работы там тоже не приходиться говорит.. посмотрите что через год получится..когда пройдет универсиада..
помните историю с дорогой Москва-Сколково.. которая развалилась через год.. а сколько разговоров.. с какой помпой открывали..
это потому что никому ничего не надо.. это не руководители.. города а пройдохи.. стащить и свалить только что-нить.. они сидят и ждут что им скажут и только тогда начинают шевелиться.. что-то делать.. а когда делаешь все одновременно а не своевременно.. известно что получается.. ну вы сейчас это наблюдаете.. о качестве работы там тоже не приходиться говорит.. посмотрите что через год получится..когда пройдет универсиада..
помните историю с дорогой Москва-Сколково.. которая развалилась через год.. а сколько разговоров.. с какой помпой открывали..
ну и мой тупой комментарий
У меня тоже есть пятнашки ил перекрестка с героями ледниковова периода.