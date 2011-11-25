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СГ

сергей греШнов

На сайте с 8 августа 2008

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Квартира недели (Петербург)

ну и мой тупой комментарий

У меня тоже есть пятнашки ил перекрестка с героями ледниковова периода.

Квартира недели

это too much...
перебор.

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

жаль, что ни одного градоначальника из России так и не попало в этот список.

Фотоклиника: Топ 10 вокзалов must see

самарский вокзал забыт не по заслугам

Фотоклиника: Топ 10 вокзалов must see

самарский вокзал забыт не по заслугам
http://my.samara.ru/~samara/vokzal/

Фотоклиника: Топ 10 вокзалов must see

самрский вокзал забыт не по заслугам. http://my.samara.ru/~samara/vokzal/

Школу снова закрыли

пиздешь, сорри.
нормальный сериал и нормальные герои.
главное что бы всю информацию, которая поступает к намв голову нормально воспринемалась, а не копировалась с натуры.

мнек ажется что первый канал должен показывать больше чем галкина - нормальная альтернатива в любом случае лучше чем букины и универ..

Рождественские ярмарки Европы

Столько тепла..)

Tartelette или аппетитное искусство

я бы не смог съесть такую красоту)

ОНИ ПОЛУЧИЛИ H&M, МЫ ПОЛУЧИМ МАДОННУ

похрен на фото....
2-ое августа день ВДВ))))

Tartelette или аппетитное искусство

а я б не смогла не съесть)

Школу снова закрыли

пиздешь, сорри ту. Герои там какие-то заторможенные... и снят хуево, пол серии посмотрел и чуть на ковер не стошнило.

Школу снова закрыли

что-то с вестибуляркой, наверное

Школу снова закрыли

галкина сняли с 1 канала :)
а сериал это творчество Гай Германики.канал ему-КУЛЬТУРА!
и молодежь привлекут и покажут истинную культуру народных масс!!!

Школу снова закрыли

Германика все снимает одинаково-как говорил Зельвенский, чтобы составить впечатление от Школы- посмотрите Все умрут, а я останусь- короче, но про то же

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

У нас обычно хотят как лучше... в Казани сейчас готовятся к универсиаде как ненормальные. улучшают транспортную сеть, дороги. из-за этих улучшений уже полгода живем в пробках, которых было меньше, и когда этот бардак закончится никто не знает. машин больше стало на дорогах, потому что на автобусе вообще невозможно добраться почти никуда. И это малая доля наших "отличных проектов". наболело уже просто.

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

потому что именно начальника -то ни в одном российском городе нет..а только назначенцы для порулить..попилить.. протолкнуть жуну мужа брата свата..к строительству бизнецентров..прокладке дорог.. бордюров..

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

это потому что никому ничего не надо.. это не руководители.. города а пройдохи.. стащить и свалить только что-нить.. они сидят и ждут что им скажут и только тогда начинают шевелиться.. что-то делать.. а когда делаешь все одновременно а не своевременно.. известно что получается.. ну вы сейчас это наблюдаете.. о качестве работы там тоже не приходиться говорит.. посмотрите что через год получится..когда пройдет универсиада..
помните историю с дорогой Москва-Сколково.. которая развалилась через год.. а сколько разговоров.. с какой помпой открывали..

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

это потому что никому ничего не надо.. это не руководители.. города а пройдохи.. стащить и свалить только что-нить.. они сидят и ждут что им скажут и только тогда начинают шевелиться.. что-то делать.. а когда делаешь все одновременно а не своевременно.. известно что получается.. ну вы сейчас это наблюдаете.. о качестве работы там тоже не приходиться говорит.. посмотрите что через год получится..когда пройдет универсиада..
помните историю с дорогой Москва-Сколково.. которая развалилась через год.. а сколько разговоров.. с какой помпой открывали..

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