M B
На сайте с 8 августа 2008
Ничего не вызывает столько удивления, как цены на лимонад. 300 рублей за литр воды, льда, лимона и листьев (опционально) - серьезно?
Ну да, ну да. А цены на квадратный метр такие стоят на месте, ждут этих самых накоплений. Аналитика 88 уровня.
И все же круто, что в Петербурге есть свое море, до которого минут 30-40 по кратчашему.
Гуд. Петроградка семимильными шагами развивается.
Цены, господа, цены! Всё - по пятерочке.
Уже открыты в тестовом режиме или только после 8 декабря?
О, обыкновенное совковское жлобство.
Удачи Леше и Павлу!
Ребята действительно долго вынашивали эту идею. Наконец!
Переулок Щербаков все же.
Уже открыты.
С каких пор 75 рублей за порцию безалкогольного напика в кафе стало дорого? У Арама на Даче, например, 800.
ЕСть 10 ресторанов, где цена лимонада 1000. И ничего, не краснеют.
а 690 не хотите? :) Тархун в Поляне на пр. Тореза :)
"около 110 рублей". Шедеврально!