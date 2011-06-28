Dasha Vo.
На сайте с 8 августа 2008
ну вот хоть ты тресни- который раз нечаянно читаю заголовок "хар-кал")
Как говорит о себе наш горячо любимый скромный политолог:"Талантливый человек талантлив во всем,"- будь то овсянка, кастрюли или пляж и фотоаппарат, африканские иероглифы или крестики-нолики..."
спасибо! читалось/смотрелось с большим удовольствием!
p.s.надо будет поэкспериментировать с песочком в наслольном садике камней)
а у нас такие чудо-пироги с яблоками и клюквой печёт любимая чудо-бабушка!какие мы счастливцы)
Mi piace!
BELLA!
кому добавки?... http://www.foodclub.ru/blogs/group/46/blog/245/
"...10 миндальных орехов, залитых с вечера количеством воды, доастаточным, чтобы покрыть орехи полностью..."-предлагаю "доастаточным" исправить на "ДАОстаточным")
самая приятная фотография- последняя.
а по-моему "нас и так не плохо кормят".
наши бабушки вне конкуренции!!!!!!!!!
но из того, что можно попробовать в кафе или ресторане из печенного, Штолль в этом плане выигрывает)))
Согласна! У него явно талант! Не думала, что на песке можно делать такие вещи. ещё и так красиво!)) Впечатляет размер этих "картин". Здорово!
к сожалению, о гостиницах ничего сказать не могу, но точно знаю, что если ехать компанией (3-4 человека), то снимать квартиру - лучший вариант.
с другой стороны, это дело вкуса и бюджета! )
в Каннах есть очень хорошая гостиница на 3ей линии с бассейном и потрясающим видом на крыше+ вкуснющие завтраки и очаровательный персонал... название не помню,к сожалению,но вот ориентир - бежевое 5-6ти этажное здание с портретом Мерлин Монро во всю внешнюю боковую стену! удачи!