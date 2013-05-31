А. Жуков
На сайте с 11 августа 2008
форму бороды можно и поестественнее, а то на выставочную собаку похож.
гей-парады на западе были одной из ветвей гражданского активизма, пусть сейчас их и ругают за чрезмерную коммерциализацию, все еще остаются локомотивом борьбы за гражданские права. России, где любые проявления активизма душат в страхе оранжево-голубых революций и где большинство населения (любой ориентации) апатично и невежественно, увы, предстоит еще долгий путь в борьбе за свои права.
Презрение к стереотипам, гей или не гей, - лишь проявление снобизма и любому культурному и хорошо воспитанному человеку за него должно быть стыдно. Научитесь принимать людей такими, какие они есть.
последние два - не массмаркет
ох уж эти мальчики в гивенчи.
Елена Шнеерсон - мастер апологии
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и так далее
"Самое дорогое стоит 795 рублей (то есть, теоретически, можно его купить и всем томно рассказывать, что это самое дорогое украшение Chapel). "
мне очень интересно, чем, чем же думает человек, когда такое пишет...
мне кажется, там нет 300г
Вы прям как Шелдон. Это же сарказм!
представляю, как она пыжится и раздувает щеки в своем кабинете выдумывая новый перевод!
Включает креативное мышление!
только хотел написать...теперь то мы знаем имя, человека с сомнительным чувством юмора, дурным воспитанием и серьезным самомнением)))) "Я очень возбужден" нам показалось интереснее, чем оригинальное....финиш...ну возьми и перемонтируй(( про толстуху, мне кажется это грубо и не корректно по отношению к полным женщинам...маразм крепчает!
других магазинов нет в москве?