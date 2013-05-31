вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии150Темы1Посты1
Коротко0
АЖ

А. Жуков

На сайте с 11 августа 2008

Комментарии150Темы1Посты1
Коротко0
Новости магазинов: «Цветной», Herve Leger, Asos.ru, Parisienne

других магазинов нет в москве?

Внешний вид (Москва): Дмитрий Мафееня, художник

форму бороды можно и поестественнее, а то на выставочную собаку похож.

Мнение: Соня Батоврина о гей-парадах в Амстердаме и Москве

гей-парады на западе были одной из ветвей гражданского активизма, пусть сейчас их и ругают за чрезмерную коммерциализацию, все еще остаются локомотивом борьбы за гражданские права. России, где любые проявления активизма душат в страхе оранжево-голубых революций и где большинство населения (любой ориентации) апатично и невежественно, увы, предстоит еще долгий путь в борьбе за свои права.

Презрение к стереотипам, гей или не гей, - лишь проявление снобизма и любому культурному и хорошо воспитанному человеку за него должно быть стыдно. Научитесь принимать людей такими, какие они есть.

Шить здорово: Зачем нужен русский масс-маркет (Часть 1)

последние два - не массмаркет

Внешний вид (Москва): Евгений Зубов, арт-директор Annie Hall

ох уж эти мальчики в гивенчи.

Перевод не туда: Как придумывают русские названия фильмов

Елена Шнеерсон - мастер апологии

«Воккер» полностью обновил меню

ню-ню

Вещи недели: 9 пар беговых кроссовок

NEW BALANCE 890V3 $110
ASICS GEL-NOOSA TRI™ 8 $130
REEBOK ZigMaze II MEN'S BLK/GREEN MULTI-COLOR WALKING SHOES $110
и так далее

Утро в городе: 3 апреля

"Самое дорогое стоит 795 рублей (то есть, теоретически, можно его купить и всем томно рассказывать, что это самое дорогое украшение Chapel). "
мне очень интересно, чем, чем же думает человек, когда такое пишет...

Новое место: Кафе Pie Point

мне кажется, там нет 300г

Утро в городе: 3 апреля

Вы прям как Шелдон. Это же сарказм!

Перевод не туда: Как придумывают русские названия фильмов

представляю, как она пыжится и раздувает щеки в своем кабинете выдумывая новый перевод!

Перевод не туда: Как придумывают русские названия фильмов

Включает креативное мышление!

Перевод не туда: Как придумывают русские названия фильмов

только хотел написать...теперь то мы знаем имя, человека с сомнительным чувством юмора, дурным воспитанием и серьезным самомнением)))) "Я очень возбужден" нам показалось интереснее, чем оригинальное....финиш...ну возьми и перемонтируй(( про толстуху, мне кажется это грубо и не корректно по отношению к полным женщинам...маразм крепчает!

Загрузить ещё