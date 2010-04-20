Анна
На сайте с 18 ноября 2007
а мы сверху поливаем глазурью, смешанной с грецкими орехами - очень вкусно!
вот уже полгода живу в Гааге...считаю все равно, что Москва - лучше всех!!!
отлично!:)вот это true design! (не знаю, есть ли такой термин, но если вдруг нет, то я запатентую:)
очень хочу такой агрегат!!!Так как обожаю этот вредный продукт:)))
надо бы дома выращивать:))
точно, знакомые впечатления! пару лет назад там были, и тоже так бесцельно бродили по улочкам. Там действительно очень приятно, хочется съездить еще раз.
вот и воплотили практически мою идею…
познавательно – особенно про кетчуп!
Wasabi у меня! очень довольна!
в гостях хорошо,а дома лучше)
поживите год
Гаага показалась скучной,почемуто,хотя там милые атракцыоны. и о черт я даже выиграл что-то большое в дартс.)))
в белое тесто можно по вкусу добавлять охери или мак:)
котам по душе http://www.youtube.com/watch?v=Q9NP-AeKX40&feature=player_embedded#