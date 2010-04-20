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А

Анна

На сайте с 18 ноября 2007

Комментарии26
Темы0
Посты1
Коротко0
Отправлено с iPad

котам по душе http://www.youtube.com/watch?v=Q9NP-AeKX40&feature=player_embedded#

Торт «Зебра»

а мы сверху поливаем глазурью, смешанной с грецкими орехами - очень вкусно!

Неделя в Голландии

вот уже полгода живу в Гааге...считаю все равно, что Москва - лучше всех!!!

Где моя большая ложка?

отлично!:)вот это true design! (не знаю, есть ли такой термин, но если вдруг нет, то я запатентую:)

Как устроить себе сладкую жизнь

очень хочу такой агрегат!!!Так как обожаю этот вредный продукт:)))

Ягода счастья

надо бы дома выращивать:))

Таллинн. Невозможно не влюбиться

точно, знакомые впечатления! пару лет назад там были, и тоже так бесцельно бродили по улочкам. Там действительно очень приятно, хочется съездить еще раз.

Геометрия вкуса

вот и воплотили практически мою идею…

Сеньор ХАЙНЦийский Помидор

познавательно – особенно про кетчуп!

Круизные лайнеры с педалями

Wasabi у меня! очень довольна!

Неделя в Голландии

в гостях хорошо,а дома лучше)

Неделя в Голландии

поживите год

Неделя в Голландии

Гаага показалась скучной,почемуто,хотя там милые атракцыоны. и о черт я даже выиграл что-то большое в дартс.)))

Торт «Зебра»

в белое тесто можно по вкусу добавлять охери или мак:)

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