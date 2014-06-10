Зинаида
На сайте с 12 августа 2008
только наша компания называется "Мерседес-Бенц,а не "Мерседес" - исправьте, пожалуйста
я что-то не поняла. А сегодня-то там можно купить пончиков? Или только 11 мая откроют?
помогите разобраться, а?
есть еще настольная игра Талисман, но она безумно долгая...однажды мы играли в нее часов 5....
зато, конечно, захватывающая...
а можно ли заменить Маскарпоне Альметтей? Или каким-то другим сливочным сыром?
Хочу предупредить сразу:
Ни в коем случае не берите сливки 33% (на них тоже написано для взбивания), но они не подходят.
Накололась на собственном опыте. Они получились не густые и пропитали очень сильно нижний корж, так что он размяк и стал невкусным.
Только 35%, а еще лучше добавить туда желатин. Немного. Тогда сливки будут гарантированно стоять.
РОССИЯ, мать ее...
как верно подметили, яйца судьбы....эти яйца были во всех кинотеатрах и занимали половину всего показного времени....да еще огромные маеты этих яиц расставили...
а что до хороших фильмов...то смотрите их в другой стране....
в смысле не играет?
у меня по консистенции получился плотный-плотны кекс...так и должно быть?
приготовила и хочу предупредить:
1) ни в коем случае не берите горький шоколад с 80% какао...получается сликшом горько и сликшом шоколадно (хотя возникает эффект "некалорийности"). или тогда сахара надо класть раза в два больше
2) указанные пропорции рассчитаны на небольшое количество пирожного. получится полноценных кусков 6...не больше..
3) коллега посоветовал класть Аленку, думаю с ней получится вкуснее
4) если добавить больше муки, то думаю, будет пышнее и больше по объему...но все тот же вкусный шоколадный кекс
молодцы, ребята! побольше треша! чтобы Москва казалось не столь отвратительной...
полностью Аленкой заменить? получится сладко, да и молочный шоколад в выпечке не особо играет
если добавить муки, да, будет похоже на кекс, но это больше пирожное)
я просто люблю, когда в шоколад явно чувствуется, а вкус молочного забивается другими ингредиентами
да, очень-очень плотный
...стране torrents.ru
Просто поклонников Нашей Раши в нашей стране больше чем поклонников Коэнов. Коммерция чистой воды.
Может он и прада не так хорошь, либо не такой понятный, простой и легкий как яйца.
ох, на сколько же вы правы!
мои никак не захотели густеть, добавила смесь для сливок - загустели сильнее, но не так как на фото(
получились полужидкими, хотя взбивала минут 30.
и яйца! 4 яйца это слишком, в след. раз буду класть 2)
а у меня написано 35%)
я по ошибке 1й раз взбивала 33% тоже ничего не вышло... пришлось добавлять 2 пакетика загустителя для сливок:)
но повторный крем из сливок 35% взбился и без загустителя:)
надо было не 1 загуститель всыпать, а 2-3 и долго долго взбивать на самой высокой скорости:) у меня так вышло с 33% сливками:)
а я загуститель и не всыпала, всыпала смесь для приготовления взбитых сливок)
в другой раз всыпьте загуститель:)
просто смесь дает специфичный вкус...
спасибо, учту ;)
можно, не думаю что вкус сильно изменится)
11 мая откроются. Кофе там точно вкусный. ями :)
спасибо больше! нашел)
Кирилл, кажется это магазин Takemehomeshop
Они вчера в своем инстаграме точно эту фотку выкладывали
https://www.facebook.com/TakeMeHomeShop.ru?fref=ts