Дмитрий Медведский
На сайте с 20 февраля 2010
JD Bug Deluxe - катался в прошлом году все лето на таком у друга, сейчас купил себе такой же. Вопрос в размере 4 т. р. по мне так вполне приемлимо. Плюс складывается быстро и удобно. Единственное достать в этом году было не так просто - мне привезли из спб его.
есть группа в ВК там больше 300 человек взаимофоловят vk.com/app_4u
в подземных переходах, где лампы не горят, ставить проекторы - идиотизм. А в целом идея правильная, давно пора.
Буду краток - что за бул щит?!
Определенно в Кофеине
Если с проекта получат достаточный процент на распиле, в 2014−2015 годах власти обещают озеленить участок и до Триумфальной площади.
Даже не прочитав статью коммент только один - "Да неужели свершится!", нумерация выходов это самое нормальное для навигации - внутри на платформе и в вестибюлях должна висеть схема пронумерованных выходов с привязкой к местности, это же проще простого!
по-моему это уже попахивает каким-то маразмом. Давайте также все батарей вывесим за окна, там тепло и дома тепло. Куча энергии, потраченной в никуда.
Давно пора, но 2,2 ляма это конечно сильно) по два таджика на станцию и по 3 банки краски, даже если плиткой выложат дешевле будет)
агенТства)