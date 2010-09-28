solovushka
На сайте с 21 февраля 2010
Офис недели
Нитки-нитки-нитки... Рабочая атмосфера чувствуется
Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете
У нас мало таких профессионалов, большинство из таких людей предвзято. Судят по одежде. Пришла за моим любимым кьянти, а мне пытались всучить какую-то хрень за 200р
В мегаполисе стали все чаще находить трупы голубей
Смог? Да ладно.. Либо маньяк либо аппокалипсис
Для приезжих провинциалок создадут азбуку успеха
:))) Какая прелесть :)) Наверняка бесполезно но бесконечно мило :)
Перестройка: Бренд города — часть 2
Вообще если честно ничего не понравилось. Но лучшее из предоставленного ММММММ, ибо проще всего остального
Вопреки ЮНЕСКО Лужков начал строительство у стен Кремля и Дома Пашкова
И почему я даже не удивляюсь? Интересно, когда до кремля доберутся?
Стрелка рассказала о первых студентах
Такие живые ребята! Отличная идея
Квартира недели: Лялина площадь
Очень интересная квартира! Должны быть очень интересные хозяева
Планы на осень: 50 новых мест и событий в Москве
Эко акции? Любопытно будет посмотреть на предмет успешности
О да, оооо даааааааааа.... Даешь гей-парады!!!