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solovushka

На сайте с 21 февраля 2010

Комментарии13
Темы0
Посты1
Коротко0
50 проектов и высказываний столичного мэра

О да, оооо даааааааааа.... Даешь гей-парады!!!

Офис недели

Нитки-нитки-нитки... Рабочая атмосфера чувствуется

Сухой остаток: люди, которые помогают выбрать вино в супермаркете

У нас мало таких профессионалов, большинство из таких людей предвзято. Судят по одежде. Пришла за моим любимым кьянти, а мне пытались всучить какую-то хрень за 200р

В мегаполисе стали все чаще находить трупы голубей

Смог? Да ладно.. Либо маньяк либо аппокалипсис

Для приезжих провинциалок создадут азбуку успеха

:))) Какая прелесть :)) Наверняка бесполезно но бесконечно мило :)

Перестройка: Бренд города — часть 2

Вообще если честно ничего не понравилось. Но лучшее из предоставленного ММММММ, ибо проще всего остального

Вопреки ЮНЕСКО Лужков начал строительство у стен Кремля и Дома Пашкова

И почему я даже не удивляюсь? Интересно, когда до кремля доберутся?

Стрелка рассказала о первых студентах

Такие живые ребята! Отличная идея

Квартира недели: Лялина площадь

Очень интересная квартира! Должны быть очень интересные хозяева

Планы на осень: 50 новых мест и событий в Москве

Эко акции? Любопытно будет посмотреть на предмет успешности

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