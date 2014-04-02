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ЛК

Лиза К.

На сайте с 18 ноября 2007

Комментарии69
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Даниил Сергеев о кафе The Burger Brothers

 "это так по-европейски" - фраза, после которой не хочется дочитывать статью.

Люди в городе: Кто ездит в Европу на поезде?

я тоже как-то начала боятся летать последние года два. но и поезда сходят с рельсов, так что от судьбы не уйти))

Посоветуйте лучшего мастера по шугарингу/восковой эпиляции

http://www.salon-lanet.ru/

мастер Алёна в филиале на Комсомольской

Расположение не из приятных (не пугайтесь), но в остальном все прекрасно. Главное - попасть именно к Алёне. И цены хорошие)

Гинеколог в Москве

Клиника "Брак и Семья" на Абельмановской улице. Доктор Пакуло Галина Федоровна лет пять назад помогла как раз в этом вопросе. 

Цветы на первом свидании

Когда мне было 17 лет, я познакомилась с мальчиком через интернет, и пригласил он меня в театр. Во-первых, сам мальчик мне не понравился сразу, так он еще и был с адским букетом! И спектакль был тоже никакой. Но я в конце такая говорю: "Знаешь, мне так вооон та актриса понравилась! Ты не обидишься, если я ей букет подарю?" И подарила. А с мальчиком тем я больше, слава богу, не встречалась.

У полной девушки есть шанс на личную жизнь?

Мой папа любит полных! У него очень крупная жена. При том что сам стройный, молодой и вообще хат. Но конечно большинство мужчин предпочитают стройных женщин как минимум из-за инстинктивного стремления найти здорового партнера для создания потомства. А полнота - это не здорОво.

Гражданский брак

 совместное проживание до свадьбы помогает избавиться от многих иллюзий относительно семейной жизни. но лучше подольше встречайтесь) еще наживетесь! автору желаю встретить человека, с которым все это покажется не важным!

Комментарий: Епископ Пастафарианской церкви о своей религии

Ого, там же митболы! Данила, выходи, мы тебя узнали!

Девичник!)

больше вводных данных, пожалуйста)

Квартира недели (Москва)

корова cow parade крутая)

Цветы на первом свидании

А спектакль хоть стоящий был?:))

Цветы на первом свидании

"И спектакль был тоже никакой." =)

Цветы на первом свидании

Ах,йолы-палы, пропустила про спектакль:)))

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