Лиза К.
На сайте с 18 ноября 2007
я тоже как-то начала боятся летать последние года два. но и поезда сходят с рельсов, так что от судьбы не уйти))
http://www.salon-lanet.ru/
мастер Алёна в филиале на Комсомольской
Расположение не из приятных (не пугайтесь), но в остальном все прекрасно. Главное - попасть именно к Алёне. И цены хорошие)
Клиника "Брак и Семья" на Абельмановской улице. Доктор Пакуло Галина Федоровна лет пять назад помогла как раз в этом вопросе.
Когда мне было 17 лет, я познакомилась с мальчиком через интернет, и пригласил он меня в театр. Во-первых, сам мальчик мне не понравился сразу, так он еще и был с адским букетом! И спектакль был тоже никакой. Но я в конце такая говорю: "Знаешь, мне так вооон та актриса понравилась! Ты не обидишься, если я ей букет подарю?" И подарила. А с мальчиком тем я больше, слава богу, не встречалась.
Мой папа любит полных! У него очень крупная жена. При том что сам стройный, молодой и вообще хат. Но конечно большинство мужчин предпочитают стройных женщин как минимум из-за инстинктивного стремления найти здорового партнера для создания потомства. А полнота - это не здорОво.
совместное проживание до свадьбы помогает избавиться от многих иллюзий относительно семейной жизни. но лучше подольше встречайтесь) еще наживетесь! автору желаю встретить человека, с которым все это покажется не важным!
Ого, там же митболы! Данила, выходи, мы тебя узнали!
больше вводных данных, пожалуйста)
корова cow parade крутая)
А спектакль хоть стоящий был?:))
"И спектакль был тоже никакой." =)
Ах,йолы-палы, пропустила про спектакль:)))
"это так по-европейски" - фраза, после которой не хочется дочитывать статью.